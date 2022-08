Jetzt wird alles unter die Lupe genommen: Freisinger Erlebnisbad fresch schließt für zwei Wochen

Während der zweiwöchigen Schließzeit werden im Freisinger fresch Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Fliesen- und Malerarbeiten sowie die Überprüfung der Schwimmbadtechnik stehen in diesen Wochen ebenfalls auf der Agenda.

Revision ist angesagt

Das Erlebnis-Schwimmbad fresch in Freising wird wegen Revision geschlossen – und zwar von Montag, 19. September, bis einschließlich Sonntag, 2. Oktober.

Freising – Während der zweiwöchigen Schließzeit werden Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Fliesen- und Malerarbeiten sowie die Überprüfung der Schwimmbadtechnik stehen in diesen Wochen auf der Agenda. Außerdem wird das komplette fresch gründlich gereinigt. Bei allen Maßnahmen arbeiten die Mitarbeiter des Bads und der Freisinger Stadtwerke sowie externe Firmen Hand in Hand, heißt es in der Mitteilung.

Ab Montag, 3. Oktober, ist wieder geöffnet

In den vergangenen Jahren sei eine Schließung nicht notwendig gewesen, weil die Instandhaltungsmaßnahmen in den Corona-Zwangspausen durchgeführt wurden. Ab Montag, 3. Oktober, ist das fresch wieder wie gewohnt für alle Bade- und Saunagäste geöffnet.

