Der Pflegestützpunkt Freising kommt: Landrat Petz freut sich über den „richtigen Schritt zur richtigen Zeit“

Schulterschluss für die Pflege: Landrat Helmut Petz, Bezirkstags-Vizepräsident Rainer Schneider, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Bezirksrätin Marianne Heigl und der Direktor der AOK Freising, Heinrich Hecht (v. l.). © Lehmann

Der Landkreis Freising und der Bezirk Oberbayern bringen mit einem offiziellen Vertragsabschluss den Pflegestützpunkt Freising unter Dach und Fach.

Freising – Nun ist es amtlich und per Unterschriften ab sofort geltend: In Freising wird sich ein Pflegestützpunkt im Landratsamt um die Belange und Fragen von Betroffenen und pflegenden Angehörigen im Landkreis kümmern. Damit wird das Beratungsangebot, das aktuell sehr engagiert von Diana Flammann übernommen wird, noch einmal deutlich erweitert. Für den Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer war deshalb auch Montag, der Tag des Vertragsabschlusses, ein „sehr guter Tag“.

Langersehnter Wunsch

Der Pflegestützpunkt in Freising, so Landrat Helmut Petz einführend, sei ein langersehnter Wunsch gewesen, der jetzt mit der Unterzeichnung des Stützpunktvertrages endlich in Erfüllung geht. Angehörige, und das wisse Petz aus eigener Erfahrung, würden oft nicht wissen, „wo und wie man hinlangen muss“, eine unabhängige Beratung mit dem Blick auf das Gesamte fehle oftmals.

Großer Bedarf

Dabei sei Freising allerdings sowieso schon sehr früh mit der Einrichtung einer unabhängigen Pflegefachberatung durch Flammann im Jahr 2019 in die richtige Richtung gegangen – sozusagen als Pilotprojekt. Was laut Petz zu sehen sei, wäre ein großer Bedarf für Beratungen rund um die Pflege im Landkreis – bis zu 800 jährlich.

Prognosen

Gleichzeitig deuten Prognosen an, dass diese Nachfrage weiter steigen wird – in 20 Jahren werden nämlich 40 Prozent der Freisinger über 65 Jahre alt sein. „Es ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit, um alles abzufangen“, betonte Petz, zudem sei die „Handlungslast“ ganz deutlich zu erkennen.

Der Präsident

Auch Mederer begrüßte den Vertragsabschluss, den bereits die meisten Kommunen in Oberbayern gewagt haben. Pflege, so Mederer, sei eben ein Mega-Thema, bei dem nichts dem Zufall überlassen werden dürfe. „Wir haben alle eine Gesamtverantwortung für die Gesellschaft“, so Mederer, die mit diesem Vertrag nun deutlich übernommen werde.

Die Planung

Geplant sei laut Petz nun eine weitere Vollzeitstelle zusätzlich zur Stelle von Flammann, beide sind dann im Landratsamt wochentags täglich anzutreffen – vormittags von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr. Was auch angedacht ist: Eine dezentrale Beratung vor Ort in Moosburg, Au und Neufahrn, wie auch niederschwellige Hausbesuche, falls nötig. Da erst der konkrete Bedarf abgeschätzt werden muss, hat Freising noch auf eine dritte Vollzeitstelle verzichtet, die allerdings je nach Lage installiert werden kann.

Große Nachfrage

Die Erfahrung zeigt, so Mederer, dass die Nachfrage auf Beratung schnell gewaltig steigen werde. Zusätzlich soll einmal pro Woche eine Fachkraft für Themen, die über das Spektrum Pflege-Aufwand hinausgehen, nach Freising kommen, so dass laut Mederer ein Gesamtangebot an einem zentralen Ort, nämlich im Landratsamt, stattfinden kann. Die Kosten für diesen Pflegestützpunkt teilen sich dabei die Krankenkassen, die Pflegekasse, der Landkreis und der Bezirk Oberbayern. Da das Angebot der unabhängigen und neutralen Pflegefachberatung ja bereits seit 2019 in Freising höchst erfolgreich und mit hoher Nachfrage-Dichte läuft, werde Flammann nun einfach in den neuen Pflegestützpunkt übergeleitet.

Der AOK-Chef

Froh an den Tisch geholt worden zu sein, war der Freisinger AOK-Direktor Heinrich Hecht. Aus Erfahrung weiß Hecht, dass Pflege-Themen gerne mal vor sich „hergeschoben“ werden, allerdings müsse es dann im Notfall eben schnellstmöglich die richtigen Ansprechpartner geben. Durch einen Pflegestützpunkt im Landratsamt Freising sei nun eine kompetente Vernetzung verschiedenster Akteure zum Wohl der Bürger des Landkreises geschaffen worden. Acht weitere Krankenkassen als Träger kommen bei dem Bündnis noch dazu, wie Petz betonte.

Der Dank

Großen Dank drückte Petz aber auch der Bezirksrätin Marianne Heigl (FW) aus, der dieses Thema sehr am Herzen liegt und die viel zur Realisierung beigetragen habe, wie auch dem Bezirkstags-Vizepräsidenten Rainer Schneider (FW). Als Angehöriger habe Petz die Zeit als „sehr stressig“ empfunden, obwohl er sich eigentlich „zu helfen wisse“ – mit dem neuen Pflegestützpunkt können nun einige Stressfaktoren vermieden werden. Der Pflegestützpunkt wird nämlich qualitativ hochwertige wohnortnahe Pflegeberatung aus einer Hand anbieten, sowie die Unterstützungsangebote vor Ort vernetzen, so die Zielvorgabe.

Richard Lorenz

