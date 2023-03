Riesen-Zuschuss bringt Fahrradschnellweg Freising-Garching in Schwung - „Das Ministerium will ihn“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Fahrradschnellweg zwischen Freising und Garching könnte bald Realität werden. © dpa

Eine mündliche Zusage für eine stattliche Förderung sorgt nun bei Freisings Landrat für Optimismus in Sachen Fahrradschnellweg Freising-Garching.

Landkreis Freising – „Sie sehen einen glücklichen Landrat“, sagte Helmut Petz beim Pressegespräch am Dienstag. Grund für die Glückseligkeit des Landkreis-Chefs: Nachdem es in der Vergangenheit mit einer Realisierung des Fahrradschnellwegs zwischen Freising und Garching schlecht ausgesehen hatte, habe sich das Blatt gewendet. Überraschenderweise habe man vom Bayerischen Bauministerium die mündliche Zusicherung über eine Förderung in Höhe von wahrscheinlich 75 Prozent (oder mehr) erhalten.

Noch im Oktober 2022 hatten die Kreisräte diskutiert, weil es das Projekt nicht in das staatliche Radwege-Programm mit seiner 80-Prozent-Förderung geschafft hatte und nur eine Förderung von 35 oder 40 Prozent möglich gewesen wäre, wenn das Projekt in Sonderbaulast des Landkreises gebaut worden wäre. Als Kompromiss war beschlossen worden, die weitere Planung bis zur Leistungsphase III zu beauftragen.

„Das Ministerium will ihn“

Nun aber die Wende: Bei der Verleihung der Urkunde als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) habe er den Amtsleiter des Bauministeriums, Thomas Gruber, auf das Problem angesprochen, so der Landrat. Drei Wochen später habe man einen Termin im Bauministerium gehabt, seien Petz (FW), Freisings OB Tobias Eschenbacher (FSM) und die Bürgermeister der drei Südgemeinden – Franz Heilmeier (Grüne), Sebastian Thaler (SPD) und Josef Niedermair (CSU) – , laut Petz also eine bunte Schar aller wichtigen Parteien, in München aufgeschlagen. Noch bevor man alle Argumente pro Fahrradschnellweg auf den Tisch legen musste, habe Amtsleiter Gruber schon verkündet: „Das Ministerium will ihn.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Klartext: Es bleibe bei der Sonderbaulast durch den Landkreis, die Förderung läge aber bei „deutlich über 50 Prozent“. Nachfragen, so Petz, wie viel denn „deutlich“ sei, hätten ergeben, dass auch 75 Prozent nicht verneint worden seien. Noch vor der Sommerpause würde das Ministerium die Förderung verbindlich zusagen, wenn der Landkreis bis dahin eine Variantenabwägung vorlegen könne. Landrat Petz: „Ich würde den Kreisgremien dringend dazu raten.“ Denn 75 bis 80 Prozent Förderung bei einem 12 bis 14 Millionen Euro teuren Projekt dürfe man nicht ausschlagen.

Laut Bauministerium könnte die Verbindung zwischen Freising und Garching der erste fertiggestellte Radschnellweg im Freistaat sein. Teilweise sei er schon gebaut, Grunderwerb sei kaum notwendig, den Deichverteidigungsweg des Wasserwirtschaftsamts entlang der Isar könne man gut nutzen. Ob es dann ein „schneller Fahrradweg“ mit einer Breite von 3,5 Meter oder ein von den drei Bürgermeistern bevorzugter „Fahrradschnellweg“ mit einer Breite von vier Metern wird, sei noch nicht geklärt, sagte Petz. Doch das konnte sein Glück nicht trüben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.