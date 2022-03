Riesige Hilfsbereitschaft: Schon Hunderte Flüchtlinge privat im Landkreis Freising einquartiert

Von: Helmut Hobmaier

140 Feldbetten wurden für die Geflüchteten in der Moosburger Realschul-Turnhalle aufgebaut. © Albrecht

Viele der bis jetzt etwa 1000 Geflüchteten sind im Kreis Freising schon privat untergekommen. Die Hilfsbereitschaft ist riesig.

Landkreis – Im Landkreis Freising sind vermutlich bereits an die 1000 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Die meisten davon, schätzt das Landratsamt, dürften in Privathaushalten untergekommen sein. Das Engagement und die Hilfsbereitschaft der Landkreisbürger ist schlicht überwältigend.

Bereits kurz nach Kriegsbeginn hat das Landratsamt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die „unglaublich gut für Hilfsangebote, -gesuche und Fragen angenommen wird“, wie Behördensprecherin Eva Zimmerhof berichtet. „Es erreichen uns aber auch viele Anrufe.“

Bisher sind aus dem Landkreis Freising eingegangen:

50 Dolmetscher-Angebote

über 200 private Unterkunftsangebote.

20 gewerbliche Unterkunftsangebote wie Hotel, Gewerbe, leerstehende Hallen und Grundstücke.

etwa 100 sonstige Hilfeleistungsangebote wie die ehrenamtliche Begleitung der Flüchtlinge, Beratung, Fahrdienste, Hilfe bei der Koordination, Ein- und Auspacken und Vieles mehr.

viele Sachspenden-Angebote. Abholstationen für Sachspenden sind das Feuerwehrgerätehaus in Hallbergmoos und der Tante Emma e.V. in Moosburg.

Immer noch kommen viele Hilfsangebote

All diese Angebote würden genau dokumentiert und die Hilfe entsprechend koordiniert, wie Zimmerhof versichert. „Anfangs waren die Angebote kaum zu überwältigen, nun sind es ungefähr 40 neue Nachrichten am Tag“. Nicht alles davon seien neue Anfragen, sehr oft sei es Kommunikation, die fortschreite. Zimmerhof: „Nach einem Hoch am Anfang hat es sich auf hohem Niveau stabilisiert.“

Laut Auskunft des Ausländeramts und des Sozialamts sind derzeit im Kreis Freising 380 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, es seien jedoch noch viele Meldungen offen. Zimmerhof: „Wir gehen daher von 600 weiteren privat untergebrachten Personen aus, die noch im Landratsamt erfasst werden müssen.“ Die Verteilung von Geld und Krankenbehandlungsscheinen an die Flüchtlinge sowie die Erfassung sind kürzlich optimiert worden, wie Zimmerhof berichtet.

Das Bearbeitungstempo habe sich enorm beschleunigt. So werden jetzt zur Registrierung keine Einzeltermine mehr vergeben, sondern mehrere Geflüchtete absolvieren gleichzeitig eine Schnellregistrierung. Damit können die Menschen aus der Ukraine schneller finanzielle Hilfe erhalten, aber auch Krankenbehandlungsscheine, um zum Arzt gehen zu können.

Noch zwei weitere Turnhallen in Reserve

Derzeit sind Geflüchtete in der Moosburger Realschule-Turnhalle untergebracht. Wenn die voll belegt ist, ist die Turnhalle der Realschule Eching als Unterkunft vorgesehen, danach käme auch noch die Turnhalle der Realschule Gute Änger in Freising in Betracht, wie Eva Zimmerhof berichtet. Abhängig sei das von der Zahl der geflüchteten Menschen, die im Landkreis ankommen – und die sei nur sehr schwer einzuschätzen.

Gut zu wissen

Wer Fragen zu möglichen Hilfeleistungen hat oder Unterkünfte anbieten kann, sendet eine E-Mail an anfragen.ukraine@kreis-fs.de.

