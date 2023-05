Riesiger Besucherandrang beim Hoffest der Islamischen Gemeinde Freising

Feinen türkischen Tee servierte Merve ihren vielen Kunden. Auf dem Hoffest der Islamischen Gemeinde gab es außerdem die volle Bandbreite türkischer Köstlichkeiten. © Lehmann

Einen riesigen Besucherandrang gab es beim Hoffest der Islamischen Gemeinde. Und der Erlös geht an die Erdbebenopfer.

Freising – „Alles ist aus, gibt nur noch Pommes!“ Dieser Ruf beim Frühlingsfest der Islamischen Gemeinde Freising am Sonntagabend zeigte, welch riesiger Erfolg das traditionelle Hoffest war. Drei Tage lang wurde auf dem Areal der Freisinger Zentralmoschee gegrillt, geschlemmt, geratscht und dabei bewiesen, wie einfach es eigentlich sein könnte, Menschen zusammenzubringen – nämlich mit gutem Essen und ganz viel Herzblut.

Alles lief wie am Schnürchen

Das größte Problem, das am Samstag Mahmut Cakir, Öffentlichkeitsreferent der Islamischen Gemeinde Freising, beschäftigte: „Wo bleibt die Hüpfburg?“ Auf die hatten sich nämlich schon sämtliche Kids im Innenhof gefreut, die natürlich ohne diese Attraktion überall herumwuselten. Ansonsten allerdings lief alles wie am Schnürchen: Die Grills liefen auf Hochtouren, die Zutaten waren alle vorbereitet, die Kuchenanrichte platzte förmlich aus den Nähten, während die Frauen der Gemeinde fleißig für Nachschub sorgten.

Was das Hoffest auch zeigte: Hier wurde zusammengehalten, jeder packte an, und es galt das Motto: die Besucher von türkischen Köstlichkeiten aller Art zu überzeugen. Und davon gab es tatsächlich reichlich. Ob nun der klassische Kebab im Brot, Adana Kebab am Grill, Hendl-Haxen, Manti Dürüm, oder Ofenkartoffeln mit Käse und Oliven – es blieb kein Wunsch unerfüllt. Aber auch für die Liebhaber von süßen Gerichten hatte die Islamische Gemeinde vorgesorgt – mit allerlei Kuchen, türkischen Naschereien und dem klassischem Baklava. Dazu gab es türkischen Kaffee oder türkischen Tee.

Es wurde mit ganz viel Herzblut gearbeitet

Ein weiteres Motto, das sich die Islamische Gemeinde für ihre Feier auf die Fahnen geschrieben hatte: Zusammensitzen, ratschen und damit einfach die Leute zusammenbringen, die sich vielleicht sonst nie begegnet wären. Und das gelang der Islamischen Gemeinde wunderbar. Es wurde mit viel Herzblut gearbeitet und immer geschaut, dass es allen Gästen gut geht. Ein wachsames Auge hatte dabei Mahmut Cakir, der als gute Seele der Veranstaltung alles im Blick hatte und sofort zur Stelle war, wenn es irgendwo ein Problem zu lösen gab.

Während es am Samstag noch gemächlich zur Sache ging, wurde die Islamische Gemeinde am Sonntag förmlich überrannt – was alle freute, weil die Einnahmen den Erdbebenopfern in der Türkei zu Gute kommen werden.

Geduldig wurden alle Fragen beantwortet

Neben den Verzehrtheken gab es noch einige kleinere Stände, an denen neben traditionellen Kleidungsstücken auch Spielzeug verkauft wurde. Wie lange es das Frühlingsfest der Islamischen Gemeinde eigentlich schon gibt? Das konnte nicht gänzlich geklärt werden, aber „auf jeden Fall schon ziemlich lange“, wie es Cakir formulierte. Das Hoffest konnte übrigens auch dazu genutzt werden, um sich durch die Moschee führen zu lassen. Der Öffentlichkeitsreferent beantwortete geduldig und ausführlich alle Fragen der Freisinger.

Was den Nachwuchs am meisten freute: Am Abend des Eröffnungstages wurde die lang ersehnte Hüpfburg dann doch noch geliefert – und da war es dann auch nicht mehr so schlimm, dass es nur noch Pommes gab.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.