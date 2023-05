Das weibliche Gesicht der Freisinger Kreis-CSU: Rita Schweiger feiert 80. Geburtstag

Von: Andreas Beschorner

Gefeiert von der politischen Familie: Die CSU ließ Rita Schweiger im Huberhof in Airischwand hochleben. © Lehmann

1972, als in München die Olympischen Spiele stattfanden, wurde sie erstmals in den Freisinger Kreistag gewählt. Jetzt hat Rita Schweiger ihren 80. Geburtstag gefeiert.

Landkreis - Mit einem Frühschoppen in Airischwand würdigte der CSU-Kreisverband am Samstag das politische Wirken von Rita Schweiger. Am 6. Mai 1943 wurde Rita Schweiger in Moosburg geboren, legte als junge Frau die Meisterbildung der ländlichen Hauswirtschaft ab, war ab 1965 Mitunternehmerin eines landwirtschaftlichen Betriebs. Und dann kam die Politik: Auf der Unabhängigen Liste/Bayernpartei gelang ihr 1972 der Einzug in den Kreistag, wo sie durch eine Listenverbindung mit der CSU ihrer künftigen politischen Heimat-Partei zur absoluten Mehrheit verhalf. Kurz danach trat sie der CSU bei – als eine von nur zwei Frauen im Kreistag überhaupt, neben Elfriede Liebl, ebenfalls CSU.

Sie setzte sich für Gleichstellung ein

Die nächsten zehn Jahre ihres Wirkens widmete sich Schweiger in Zeiten, in denen im Kabinett von Franz Josef Strauß nur eine Ministerin saß, der Stärkung der Frauen in der Politik, gründete den Kreisverband der Frauenunion neu, war 20 Jahre dessen Vorsitzende, von 1990 bis 1998 auch Bezirksvorsitzende der Frauen Union. Nachdem sie 1982 erstmals in den Landtag eingezogen war, lagen Schweigers Schwerpunkte in der Sozial-, Familien- und Frauenpolitik, aber auch bei Umwelt-, Landwirtschafts- und Verbraucherfragen. Sie war Mitglied im Sicherheitsausschuss und im Landesgesundheitsrat, initiierte im Landkreis die Kommunale Gleichstellungsstelle, die Gründung des Frauenhauses und des Zentrums der Familie ebenso wie von Donum Vitae.

Die CSU schenkte ihr eine Torte in Herzform

2008 gründete sie die Seniorenunion im Landkreis Freising. Die Frau, die über Jahrzehnte hinweg neben Otto Wiesheu und Franz Obermeier eines der Gesichter der CSU im Landkreis war, die bei der Bundespräsidentenwahl von Richard von Weizsäcker und Johannes Rau als Wahlfrau dabei war, die den Bayerischen Verdienstorden von Ministerpräsident Edmund Stoiber erhielt, mit der Verfassungsmedaille in Silber, mit der Kommunalen Verdienstmedaille und der Auszeichnung der Sudetendeutschen Landsmannschaft geehrt wurde, bekam am Samstag im Huberhof zu Airischwand nicht nur viel Lob zu hören, sondern wurde auch mit einer Torte in Herzform bedacht.

Viele Initiativen

Eine Aktivität, an die sie sich gerne erinnert, war das Familienfest, das sie 1994 zum Internationalen Tag der Familie im Schloss Isareck organisierte und zu dem mehrere tausend Besucher kamen. Der Erlös von 25 000 Mark wurde Hilfsprojekten für brasilianische Straßenkinder und bedürftigen Familien im Landkreis gespendet. Und auch die Veranstaltung „50 Jahres Kriegsende – Vertriebene berichten“ 1995 im Zollinger Pfarrheim ging auf Schweigers Initiative zurück.