„Rock trifft Klassik“: Wo E-Gitarren auf Geigen treffen jubelt das Publikum

Von: Andreas Beschorner

Orchester und Rockband verschmelzen und bieten bombastische Klangsphären für Sängerinnen und Sänger. Klassiker von Queen, Pink Floyd und Led Zeppelin waren so auf der Bühne der Freisinger Luitpoldhalle bestens aufgehoben. © Lehmann

Ein Zusammenspiel exquisiter Ensembles machte „Rock trifft Klassik“ in Freising zum grandiosen Erlebnis.

Freising – Die Beatles treffen auf David Bowie, auf Queen folgt Pink Floyd, Led Zeppelin und Ultravox teilen sich die Bühne. Und das alles in der Freisinger Luitpoldhalle – dank grandioser Ensembles aus der Domstadt. Bei „Rock trifft Klassik“ am Donnerstag und Freitag schwelgte das Publikum im Rausch des symphonischen Rock, jubelte dem Freisinger Symphonie-Orchester und RPWL genauso zu wie den Sängerinnen und Sängern, die die ganz großen orchestral unterlegten Hymnen der Rockgeschichte lebten. Jedes Lied und jeder Song – ein Juwel.

Links auf der Bühne das Symphonie Orchester unter Leitung von Martin Keeser, rechts die Mannen von RPWL, in der Mitte ein Mikrofon, das an jenen Konzertabenden von der Creme de la Creme Freisinger Rocksänger mächtig beansprucht wurde. Das alles in eine Lichtshow gebettet, die sich im wahrsten Sinn des Wortes sehen lassen konnte – fertig war eine Mixtur, die den Freisingern ein bisher so noch nicht gehörtes Klangerlebnis bescherte.

Ein fulminanter Rittdurch die Rockhistorie

Man kennt das von den Rockklassikern auf dem Marienplatz: Ein fester Stamm an Musikern bereitet Gastmusikern und verschiedenen Sängern den Weg, am Ende hat man einen fulminanten Ritt durch die Rockhistorie hinter sich. Vom Konzept her ganz ähnlich, von der Welt der Klangsphären und breit ausgerollten Klangteppiche her aber anders kam nun „Rock trifft Klassik“ daher. Das begann schon mit dem Auftaktstück: „Sirius“ des Alan Parsons Project – experimenteller Melodyrock vom Allerfeinsten, durch die Verschmelzung von Orchester und Rockband ein Sinnbild für all das, was da noch kommen sollte. Und das war viel, das war exquisit, das war grandios.

Mitklatschen oder verträumt nach oben schauen: „Rock trifft Klassik“ in der Freisinger Luitpoldhalle war ein Ereignis für das Publikum. © Lehmann

„Music“ von John Miles beispielsweise ist gar nicht anders denkbar als mit so einem Projekt, die berühmte „Bohemian Rhapsody“ von Queen braucht diese Basis des bombastischen Klangs, Procul Harum und Pink Floyd sind ohne all das, was da in Freising auf der Bühne stand, kaum denkbar: Ein ausgereiftes Symphonie-Orchester mit durchaus fetten Bläsersätzen, eine Profiband wie RPWL und ihr exquisites Können, ein kleiner, aber feiner Chor und eine ganze Riege von Sängern, mit deren ganz individuellen Stimmen man John Farnham genauso genießen kann wie Freddie Mercury und Chrissie Hynde von den Pretenders.

Blechbläser setzen knallige Akzente

Yogi Lang, Leadsänger von RPWL und charmant unterhaltsamer Moderator des Abends, konnte Evi Melzer, Caroline von Brücken, Richy Kehr, Thorsten Nathan, Hannes Samann, Reinhard Wiesheu und Marcello Cantimello am Mikro begrüßen, war bei den RPWL- und Pink Floyd-Hymnen selbst gefragt. Und so tat sich eine ganze Welt an Stimmgewalt auf – von den Laune machenden Songs der Beatles über die opernhafte Stimmgewalt von Queen und das rauchige Timbre eines John Miles bis hin zu wunderbar weichen Songs wie „Salty Dog“ oder „Il Volo“ von Zucchero und den eher knarzigen Tönen a la Led Zeppelin.

Wenn harte E-Gitarren-Riffs auf Violinen treffen, wenn Blechbläser knallige Akzente setzen und satte Drums das Ensemble antreiben, wenn das Publikum mal verträumt nach oben schaut, mal begeistert mitklatscht – dann ist das „Rock trifft Klassik“ Made in Freising. Ein Erlebnis.

