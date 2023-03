Rollerfahrer nach Sturz in Freising einfach liegengelassen - Zeuge leistet Erste Hilfe und gibt Hinweise

Die Polizei ermittelt gerade den Unfallfahrer. © Ralph Peters/Imago Images

Das wird ein Nachspiel haben: Nach einem Unfall ließ ein Autofahrer einen verletzten Rollerfahrer einfach liegen. Der Unfallfahrer wird gerade ermittelt.

Freising - Einen 65-jährigen Rollerfahrer übersah am Donnerstag gegen 12 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Einbiegen in den Kreisverkehr am Freisinger Südring. Wie die Polizei meldet, konnte der Senior dank Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber und verletzte sich.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne dem Verletzten Erste Hilfe zu leisten. Das tat wenig später ein Autofahrer (67), der Zeuge des Unfalls war. Er konnte auch Angaben zum Pkw des Verursachers machen. Gegen den flüchtigen Fahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Am Roller entstand 1000 Euro Schaden.

