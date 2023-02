Roman Seehon in der Lesbar im Lindenkeller: Das Leben eines charismatischen Bühnenmenschen

Freisinger Kult-Perkussionist

Der Musiker und Autor Roman Seehon gewann in der Lesbar im Lindenkeller sofort die Sympathien des Publikums.

Freising – „In der Corona-Zeit hab‘ ich mir gedacht, ich schreib jetzt mal ein Buch.“ So erklärte der Freisinger Kult-Perkussionist Roman Seehon am vergangenen Donnerstag die Entstehungsgeschichte seiner Biografie „One glance is holy“. Im Rahmen der Lesbar-Reihe las Seehon nun erstmals daraus vor – ganz zur Begeisterung von rund 40 Literatur-Fans. Musikalisch begleitet wurde er dabei von Wolfgang Netzer, der Seehons Erinnerungen brillant bebilderte.

Während in das Unterhaus vom Lindenkeller bereits die ersten kostümierten Musikfreunde zum 3Klang-Fasching pilgerten, war das Lesbar-Team um Rudi Spindler noch emsig dabei, dem Jagdstüberl einen literarischen Salon-Touch zu verabreichen – mit Kerzen, bequemen Sitzecken und einer Leselampe für den Schriftsteller. Bereits Tage zuvor waren einige schwere Sofas in das Stüberl transportiert worden, weil eben aufgrund der Faschingsveranstaltung die Lesbar dieses Mal ausnahmsweise nicht im Oberhaus hatte stattfinden können.

Sympathie des Publikums

Der Lesbar-Atmosphäre tat der kurzfristige Umzug allerdings keinen Abbruch – wie auch nicht jener Umstand, dass Seehon zwar ein Buch geschrieben, aber noch nie daraus öffentlich vorgelesen hatte. Der Grund der sofortigen Sympathie beim Publikum ist einfach: Seehon ist durch und durch ein erfahrener und charismatischer Bühnen- und Herzensmensch, der alles auf die Bühne bringen kann, ohne dabei zu wanken. Und auch das gelang dem Freisinger Künstler galant, nämlich eine charmante und für den Abend perfekte Auswahl der Geschichten aus seiner Biografie: philosophisch, nachdenklich, lustig und immer sehr warmherzig und ganz nah bei den Menschen und den Widrigkeiten des Lebens.

Das Oeuvre von Seehon ist gewaltig, und seine musikalischen Stationen beeindruckend – ob nun im Samba-Fieber oder unterwegs mit der Klezmer-Kultformation MasselTov nach Tel Aviv. Dabei waren die Rückblenden des Autors niemals Skizzierungen des Selbstlobs, sondern immer Seelenfotografien voller Licht, Demut und Dankbarkeit.

Talentierter Autor

Seehon versteht ausgezeichnet die Mechanismen der literarischen Abbildung per se und der poetischen Nuancierung im Speziellen. Heißt: Der Freisinger kann schreiben und das sogar ziemlich gut. Dabei ist sein Buch nebenbei auch noch eine Schatzkiste für alle, die sich für die Musikgeschichte im Allgemeinen interessieren – einer Musikgeschichte über alle Genres hinweg, in der auch Weltstars wie Mike Oldfield auftauchen, der einst den Freisinger Schlagzeuger aus dem Bett geläutet hat. Der Glücksfall: Seehon hätte wohl keinen besseren musikalischen Gast für seine Lesung wählen können als Wolfgang Netzer, einem Freund aus frühen Tagen, der deutlich spürbar jeden Gedankengang von Seehon in- und auswendig kenn, und deshalb wohl auch den perfekten Soundtrack dieses Abends liefern konnte. Und so waren Netzers instrumentale Reisen vor allem sehnsüchtige und treffsichere Liner-Notes zu Seehons Lebenskarte – mal laut, mal leise, mal wild, aber immer schnurstracks ins Herz gehend. Nach weit über eine Stunde war dann das letzte Wort gesprochen und der letzte Ton gespielt. Die Gäste aber blieben noch lange sitzen. Richard Lorenz

Gut zu wissen Am 16. März liest Mäx Huber in der Lesbar-Reihe aus seinem Roman „Trommelwirbel nach Mäxico“.

