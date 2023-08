Freisinger Rotarier haben besonderes Geschenk an die Stadt: Bronzemodell der Domstadt, das seiner Zeit voraus ist

Von: Andreas Beschorner

Bis jetzt existiert das Stadtmodell in einer Styrodur-Ausführung als Anhang. Das Original wird zur Zeit in Bronzeguss erstellt. © ; Rotary

Der Domberg und die Freisinger Altstadt im Maßstab 1:650 in Bronze gegossen und umsonst. Über dieses Geschenk des Rotary Clubs kann sich die Stadt Freising freuen.

Freising - Der Domberg und die Freisinger Altstadt im Maßstab 1:650, das Ganze in Bronze und umsonst. Über so ein Modell kann sich die Stadt Freising freuen. Der Rotary Club Freising hat zu seinem eigenen 50. Geburtstag dieses Modell der Stadt offiziell geschenkt. Jetzt musste man entscheiden, an welcher Stelle das 150 Kilogramm schwere, 147 mal 89 Zentimeter messende Modell mit einer Höhe von rund 80 Zentimeter am besten platziert werde.

Die Lösung: In der Unteren Hauptstraße vor der Sperrerbank und zirka acht bis neun Meter von der dortigen Brunnenanlage entfernt. Mehrere Stellen, so Freisings Stadtbaumeisterin Barbara Schelle im Planungsausschuss, habe man ins Visier genommen –beispielsweise auch den Asaminnenhof. Der sei aber nicht in Frage gekommen, weil dadurch die Fluchtwege beeinträchtigt worden wären.

Schlussendlich habe man sich also auf den Standort in Höhe das Hauses Untere Hauptstraße 1 geeinigt, weil an diesem Ort Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit hätten, „die historische Stadtstruktur auf einen Blick zu erfassen und mit der Realität abzugleichen“, wie es im Sachbericht hieß.

Der Zeit voraus

Auf Nachfrage von Werner Habermeyer (Grüne) erklärte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, das Modell habe alles, was baulich in jüngster Zeit in der Altstadt und auf dem Domberg geschehen sei beziehungsweise noch geschehen werde, berücksichtigt sei . Es ist also zum Zeitpunkt seiner Aufstellung nicht veraltet, sondern eher seiner Zeit voraus.

Aufgestellt werden soll das Modell im September, hatte Schelle berichtet und betont, der Innenstadtumbau könne in diesem Bereich auf das Modell abgestimmt werden. Und dann würden auch Bäume dort gepflanzt werden, versicherte Schelle und reagierte damit auf die Anmerkung von Stadtrat Manfred Drobny (Grüne), er würde sich an dieser Stelle lieber Grün statt Bronze wünschen.