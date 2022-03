Aus der Redaktion in den Ruhestand: Bewegender Abschied vom Freisinger Tagblatt für Margit Conrad

Von: Manuel Eser

Ihr erster Tag beim Tagblatt: Margit Conrad kam 1997 zur Heimatzeitung und blieb 25 Jahre lang. Jetzt geht sie in den Ruhestand. © Privat

Mit ihren persönlichen Texten hat Redakteurin Margit Conrad das Freisinger Tagblatt geprägt, jetzt geht sie in Ruhestand. Ein bewegender Abschied.

Freising – Mit Block und Stift saß sie in Rathäusern und in Sporthallen, bei Bilanzpressekonferenzen von Konzernen und bei Faschingsbällen: Die FT-Redakteurin Margit Conrad war für ihre Reportagen, Berichte und Interviews fast überall im Landkreis Freising unterwegs. Doch so vielseitig sie in ihren Themen war – eines zeichneten alle ihre journalistischen Arbeiten in den 25 Jahren Tätigkeit für das Freisinger Tagblatt aus: die Leidenschaft, mit der sie zu Werke ging. Jetzt verabschiedet sich die 64-Jährige in den Ruhestand.

Chefredakteur Bernd Ernemann: „Wir verlieren einen tollen Menschen“

„Wir verlieren mit Margit Conrad nicht nur einen tollen Menschen, sondern auch viel, viel Wissen“, sagte Bernd Ernemann, Chefredakteur der Außenredaktionen des Münchner Merkur, bei der Verabschiedung. In diesem „unschönen“ Frühjahr reihe sie sich in die Gruppe der „Urgesteine“ ein, die den Verlag nun altersbedingt verlassen. Er wünschte der langjährigen Mitarbeiterin viel Gesundheit, um im neuen Lebensabschnitt „durchzustarten“.

Blumen zum Abschied: 25 Jahre lang haben Margit Conrad und Helmut Hobmaier zusammengearbeitet. Der Redaktionsleiter hatte sie 1997 zum FT geholt. © Lehmann

Die Mutter gab ihr dennötigen Schubser

Durchgestartet war Margit Conrad bereits im Alter von 21 Jahren als Journalistin, dabei hatte sie eigentlich anderes im Sinn. „Ich wollte Sportlehrerin werden, doch dann habe ich mich während des Studiums verletzt“, berichtet sie. „Meine Mutter hat mich dann draufgebracht, zur Zeitung zu gehen. ,Du schreibst doch gut‘, hat sie gesagt.“ In dieser Zeit lieferte Margit Conrad bereits geschliffene Berichte über Handball-Spiele aus ihrer Heimatstadt Moosburg. Also bewarb sie sich 1979 bei der lokalen Moosburger Zeitung, setzte sich gegen eine Mitbewerberin durch und wurde genommen. Alles lief noch analog – Schreibmaschine statt Computer, Duden und Lexikon statt Google und Wikipedia.

13 Jahre lang blieb sie bei der Moosburger Zeitung, ehe sie 1992 zur SZ als Pauschalistin wechselte und dann im März 1997 dem Ruf des Freisinger Tagblatts folgte. Denn von diesem war ein Angebot gekommen, das sie nicht ablehnen konnte. Dort war Helmut Hobmaier gerade Redaktionsleiter geworden – und bei der Suche nach frischen Kräften auf Margit Conrad gestoßen.

Journalistin „mit Herz und voller Leidenschaft“

Helmut Hobmaier erinnert sich folgendermaßen an seinen ersten Personalcoup beim FT: „Als sie zu mir ins Büro kam, habe ich an sie appelliert: Komm zu uns! Und sie hat gesagt: Passt schon.“ Gepasst hat es dann ein Vierteljahrhundert lang. „Margit hat in jedem Ressort und in jeder Darstellungsform zugeschlagen“, berichtete Hobmaier bei der Verabschiedung. „Sie hat immer mit Herz und voller Leidenschaft geschrieben. Anders ging es bei ihr nicht, das hat sie unverwechselbar gemacht.“ Für die FT-Redaktion sei ihr Weggang traurig. „Für dich, Margit, ist es aber wichtig, dass du in deinem neuen spannenden Lebensabschnitt jeden Tag genießt.“

Das Know-how für den Ruhestand hat sie

Unnötig, sich um Margit Conrad Sorgen zu machen. Das Know-how für den Ruhestand hat sie sich im Laufe ihres Reporterlebens bereits angeeignet. Sie hat ein Überlebenstraining mit der Bundeswehr auf Sizilien gemeistert und wie man für den nächsten Höhenflug Energie tankt, weiß sie auch. Schließlich war sie dabei, als in Tausenden von Metern Höhe über den USA ein Flugzeug betankt wurde.

Außerdem hat sich die junge Rentnerin fest vorgenommen, „viel zu marschieren und Fahrrad zu fahren, einfach etwas für die Gesundheit zu tun“. Und kochen und backen kann sie ja – Achtung: Understatement – auch ganz gut. Mit Liebe und Leidenschaft – ihrem großen Erfolgsrezept.

