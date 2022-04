Klare Mehrheit bei Grundsatzentscheidung: Stadtrat begrüßt Event Arena

Von: Andreas Beschorner, Manuel Eser

Teilen

So soll sie aussehen: die Konzert und Kongresshalle, über die der Freisinger Stadtrat entscheidet. © SWMunich/Populous

Es war eine wegweisende Entscheidung: Mit 25:14 hat der Freisinger Stadtrat grundsätzlich für die Event Arena gestimmt.

Freising – Es ist ein Projekt, das polarisiert: die Konzert- und Kongresshalle MUCcc, die am Flughafen München entstehen soll. Jetzt ist das politische Fundament für die Event Arena gelegt: Der Freisinger Stadtrat hat in einer Sondersitzung am Mittwoch mehrheitlich den politischen Willen bekundet, die Konzert- und Kongresshalle weiterzuverfolgen. Mit 25:14 stimmte das Gremium dafür, ins Planungsverfahren für das Großprojekt einzusteigen, das auf Freisinger Flur entstehen soll.

„Die Entscheidung des Freisinger Stadtrats ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich“, sagte Lorenz Schmid, Geschäftsführer des Privatinvestors SWMUNICH. „Wir werden Deutschlands modernste und erste klimaneutrale Konzertarena bauen und betreiben. Und das zum Wohle der Region. Mit dem positiven Grundsatzbeschluss hat der Stadtrat Freising seiner Stadt die Chance gesichert, eines der spannendsten Kulturprojekte in Deutschland mitzuentwickeln.“

Die Trägerkonstruktionen sind als Rauten geformt. Um die Arena herum soll das Areal begrünt werden mit einem eigenen Landschaftskonzept. © SWMUNICH/Populous

Gert Waltenbauer, Geschäftsführer SWMUNICH, kommentierte die Entscheidung so: „Mit dem Bau und Betrieb Deutschlands nachhaltigster Konzertarena entstehen viele kulturelle, wirtschaftliche und touristische Impulse für Freising und die Region. Die Arena hilft dabei, die Metropolregion München und den Freistaat Bayern im Konzert- und Veranstaltungsbereich zukunftssicher und international wettbewerbsfähig zu machen. Mit der KGAL Gruppe als führendem, unabhängigem Investment- und Assetmanager ist das Management und die Finanzierung des Projektes nachhaltig gesichert.“

Flughafen München: Kommt die Konzerthalle?

Die Sitzung dauerte nahezu vier Stunden. Ab 19 Uhr stellten Gutachter nahezu alle Facetten des Projekts vor – von der Architektur über die geplante Infrastruktur bis hin zur mögliche Verkehrsentwicklung und Klimaverträglichkeit. Die Informationen dienten den Stadträten dazu, eine Grundsatzentscheidung zu treffen: das Projekt, das auf Freisinger Flur geplant ist, entweder weiterzuverfolgen und ins Planverfahren einzusteigen oder abzulehnen. Mit großer Mehrheit bekundete das Gremium, mit dem Projekt nun in die Planung zu gehen.

Auf dem Weg zu einem spektakulären Konzert? Das ist noch Zukunftsmusik. © SWMUNICH/Populous

Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von mehr als 300 Millionen Euro steht für die Realisierung der Halle zur Verfügung, die Kapazität für bis zu 20 000 Besucher bieten soll. Dafür haben die Investoren bereits das renommierte, auf Veranstaltungsarenen und Stadien spezialisierte Architekturbüro POPULOUS (O2-Arena in London) gewonnen. Die Halle soll mit einem komplett neu entwickelten grünen Areal umrahmt werden - mit Wiesen und Bächen. Dafür wurde mit ProfesoorLatz on Latz + Partner aus Kranzberg eine regionale Koryphäe gewonnen.

Der positive Grundsatzbeschluss ist gleichbedeutend mit dem Auftrag an die Stadtverwaltung, die Vorbereitungen des kommunalen Bebauungsplanverfahrens einzuleiten. „Das rechtlich klar definierte Verfahren wird unter der Führung der Stadt Freising, unter Einbeziehung der politischen Gremien sowie einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung umgesetzt“, betonen die Investoren. „Ein transparenter, kontinuierlicher Austausch und Dialog zwischen allen Beteiligten, das heißt zwischen der SWMUNICH als Vorhabensträgerin und Projektinitiatorin, der Stadt, dem Stadtrat, den Behörden sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Freising und der Region ist so dauerhaft gesichert.“

Das Planungsverfahren, das nun eingeleitet wird, dürfte bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen. In fünf Jahren, so der Plan der Investoren, könnte die Halle eröffnet werden.