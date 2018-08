Komplett-Sperre bei der S1: Bahn nennt Termin - Ab diesem Tag sollen wieder Züge fahren

Die S1-Strecke von München nach Freising und zum Flughafen verwandelte sich im Juli für sechs Wochen in eine Dauerbaustelle.

Komplett-Sperrung bei der S1: Update vom 31. August:

Die sechswöchige Sperrung der Strecke Freising – Feldmoching geht ihrem Ende zu. Das berichtet die Bahn in einer Pressemitteilung. Zum Beginn des neuen Schuljahres am Dienstag, 11. September, werde der Zugbetrieb planmäßig aufgenommen.

Ursprünglicher Artikel:

München/Freising – Die Bahn sperrt beide Gleise zwischen Feldmoching und Freising komplett. Pendler und Urlauber, die zum Flughafen wollen, müssen sich auf längere Anfahrtszeiten einstellen.

Grund der Baustelle, die von der Bahn derzeit per Plakatanschlägen und Durchsagen in den S-Bahnen publik gemacht wird, ist die Erneuerung von Weichen und Schienen auf einer Länge von 33 Kilometern Länge. Zudem wird die Gleisabzweigung von Freising zum Flughafen („Neufahrner Kurve“) an die Hauptstrecke angeschlossen. Auch für Regionalzüge wie den „Alex“ nach Regensburg und den Donau-Isar-Express nach Passau ist die Strecke nicht mehr befahrbar.

Bauarbeiten enden einen Tag vor dem Ende der Sommerferien

Die letzte planmäßige S-Bahn verlässt den Hauptbahnhof um 17.23 Uhr, alle weiteren Züge Richtung stadtauswärts enden in Oberschleißheim. Ab Mitternacht wird dann die Strecke ab Feldmoching gesperrt. Die Bauarbeiten sollen planmäßig erst einen Tag vor dem Ende der Sommerferien, also am 10. September, abgeschlossen werden.

Für geschätzt 20 000 S-Bahn-Pendlern und mehrere tausend Regionalzug-Fahrgäste hat die Bahn ein Ersatzprogramm ausgetüftelt. Zwischen den einzelnen S-Bahn-Stationen entlang der gesperrten Strecke gibt es einen Schienenersatzverkehr per Bus. Auch von Freising zumFlughafen pendeln Busse. Urlaubern, die zum Flughafen wollen, empfiehlt die Bahn den Umstieg auf die S 8 – das gehe schneller, zumal für die Zeit der S1-Baumaßnahmen vermehrt S8-Züge eingesetzt werden, so dass sich auf der S8-Trasse ein 10-Minuten-Takt ergibt. „Es macht keinen Sinn, mit dem Schienenersatzverkehr zum Flughafen zu fahren“, warnte ein Bahnsprecher.

dw

