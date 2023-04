Saftige Erhöhungen: Müllabfuhr im Landkreis Freising wird deutlich teurer

Von: Andreas Beschorner

Die Müllabfuhr im Landkreis wird teurer. Die Gebühren wurden heuer neu berechnet. © Lehmann

Die Abfallwirtschaft im Kreis Freising muss im Schnitt kostendeckend sein. Das bedeutet für dieses Jahr: Die Gebühren für die Müllabfuhr steigen deutlich.

Landkreis – Kostendeckungsprinzip ist das Zauberwort. Will heißen: Der Landkreis Freising darf über die Jahre hinweg gesehen mit der Abfallwirtschaft keinen Gewinn machen, aber auch kein Minus einfahren. Und deshalb werden alle paar Jahre die Gebühren neu berechnet, wobei die Ergebnisse der vorausgegangenen Jahre ebenso berücksichtigt werden wie Kostenentwicklungen der kommenden.

Letzte Änderung gab es 2019

Heuer war es wieder so weit, war die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft IVC Public Services GmbH aus Essen mit der dann für 2023 bis 2026 geltenden neuen Gebührenkalkulation beauftragt worden. Das Ergebnis: eine satte Gebührenerhöhung, die der Planungs- und Umweltausschuss des Landkreises einstimmig absegnete. 2019 hatte die letzte Änderung der Gebührensatzung stattgefunden, damals waren aber nur die Gebühren für künstliche Mineralfasern und Asbestzement erhöht worden, aller anderen Gebühren blieben unverändert auf dem Stand von 2016.

Jetzt sieht das anders aus, ganz anders: Die Gebühr für die Restmülltonne steigt um 16 Prozent, die für die Biomülltonne um 13 Prozent. Im Klartext: Eine 120-Liter-Restmülltonne kostet nun 13,50 Euro monatlich (bisher 11,70), eine 120-Liter-Biotonne 6,20 Euro (bisher 5,55).

Dabei, so teilte es die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit, habe es am Ende des Jahres 2021 bei der Abfallwirtschaft noch eine Gebührenüberdeckung in Höhe von stolzen 3,53 Millionen Euro gegeben. Deshalb seien bei der Neukalkulation für 2023 bis 2026 auch knapp 900 000 Euro pro Jahr zu Gunsten des Gebührenzahlers berücksichtig worden.

„Krisenbedingt allgemeine Teuerung“ besonders auf Energiesektor

Wieso es dennoch zu einer saftigen Erhöhung kommt, erkläre sich aus ganz verschiedenen Faktoren: Da sei zum einen die „krisenbedingt allgemeine Teuerung“, insbesondere auf dem Energiesektor, da sei zum anderen die Inflation, die sich auf bestehende Entsorgungsverträge und Zweckvereinbarungen auswirke, vor allem wenn es um Verbrennungs- und Transportkosten geht. Hinzu kämen Tariferhöhungen für die Wertstoffhofmitarbeiter sowie personelle Mehraufwendungen an den Wertstoffhöfen.

Das alles zusammen führe eben dazu, dass man bei der Neukalkulation die Gebühren anheben müsse, um eine Unterdeckung zu vermeiden. Unter all den Erhöhungen stechen zwei Gebühren ganz besonders hervor: Wer künftig einen Restmüllsack (70 Liter) benutzt, muss 7,90 Euro berappen. Bisher waren es 2,50 Euro, was also einer Steigerung um 217 Prozent entspricht.

Noch heftiger ist es, wenn man künftig Sperrmüll am Wertstoffhof abgeben will: Musste man bisher je angefangenem halben Kubikmeter 2,50 Euro bezahlen, sind jetzt sage und schreibe 14 Euro fällig – eine Erhöhung um 463 Prozent.

