Saisonal bedingt: Arbeitslosigkeit im Kreis Freising leicht angestiegen

Agentur-Bilanz für Juli

Im Kreis Freising ist die Quote an arbeitslosen Menschen momentan leicht erhöht. Das dürfte sich im Herbst aber wieder ändern.

Landkreis – Auf dem Arbeitsmarkt macht sich die beginnende Sommerpause bemerkbar: Die Agentur für Arbeit zählte im Juli in den Landkreisen Freising, Dachau, Ebersberg und Erding insgesamt 9061 Arbeitslose – 346 Personen mehr als im Vormonat. „Damit stieg heuer auch die Quote zum ersten Mal im Vergleich zum Vormonat leicht an – und zwar um 0,1 Prozentpunkte auf nun 2,4 Prozent“, meldet die Agentur. „Im Juli 2022 errechnete sich für die Region eine Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent.“

Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, überrascht diese Entwicklung nicht: „Die leicht erhöhte Anzahl an Arbeitslosmeldungen im Juli ist vor allem saisonal bedingt. Zum einen registrieren wir die üblichen Kündigungen zum Quartalsende. Zum anderen melden sich nach Beendigung der Ausbildung oder zum Abschluss des Sommersemesters vor allem junge Leute erstmals arbeitslos. Entsprechend steigt die Jugendarbeitslosigkeit im Sommer kurzfristig an.“

Viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt

Im Juli waren bei der Agentur für Arbeit 873 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet – 125 junge Männer und Frauen mehr als im Vormonat (plus 16,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe erhöhte sich damit zuletzt von 1,8 Prozent auf aktuell 2,1 Prozent. „Erfahrungsgemäß relativiert sich die Zahl der jungen Arbeitslosen in den kommenden Monaten wieder. Spätestens im Herbst haben viele eine neue berufliche Perspektive“, erklärt Nikolaus Windisch.

Auf dem regionalen Ausbildungsmarkt herrsche indes „noch jede Menge Bewegung“, heißt es im Bericht: Von 2394 Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche, die sich seit 1. Oktober 2022 bei der Agentur gemeldet haben, hatten dieses Jahr im Juli bereits 1865 Jugendliche eine schulische oder berufliche Perspektive. 529 junge Leute waren noch auf der Suche nach einer Lehrstelle.

Für alle, die aktuell noch nicht den passenden Ausbildungsplatz gefunden haben, ist die Situation in der Region durchaus günstig: Seit dem Beginn des Berufsberatungsjahres im vergangenen Oktober meldeten die Unternehmen der Agentur für Arbeit 3250 zu besetzende Ausbildungsstellen. Im Juli waren davon noch 1402 Stellen vakant.

Bei der Meldung von offenen Arbeitsstellen verhielten sich die Betriebe der Region im Juli zumindest „teilweise etwas zurückhaltender“, ist der Bilanz zu entnehmen: Im Sommermonat gingen 947 neue Arbeitsangebote beim Arbeitgeber-Service der Agentur ein, 138 Stellen weniger als im Vormonat. Damit befanden sich zuletzt insgesamt 6755 Arbeitsangebote im Stellenpool. Der größte Personalbedarf wurde im Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit gemeldet. Hier waren im Juli 2023 insgesamt 1632 Stellen vakant. Das produzierende Gewerbe suchte Mitarbeitende für 1567 Arbeitsstellen. Im Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus wurde Personal für 1075 offene Stellen nachgefragt.

Noch offene Ausbildungsstellen im Landkreis Freising

Bei der Agentur für Arbeit in Freising waren im Juli insgesamt 3121 Personen arbeitslos gemeldet, 138 Frauen und Männer mehr als im Juni. Damit stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent an.

Für die Freisinger Jugendlichen unter 25 Jahren errechnete sich im Juli 2023 eine Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent. Die Unternehmen informierten den Arbeitgeber-Service der Freisinger Arbeitsagentur im Juli 2023 über 383 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis. Damit befanden sich insgesamt 2421 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2022 sind inzwischen zehn Monate vergangen. In dieser Zeit meldeten die Betriebe 1219 zu besetzende Ausbildungsstellen im Landkreis. Das waren 139 Stellen mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 502 Ausbildungsstellen waren im Juli noch vakant. Zeitgleich nahmen 818 ausbildungsinteressierte Jugendliche das Beratungsangebot der Agentur für Arbeit wahr – 14 Personen mehr als im Vorjahr. Davon waren im Juli noch 172 junge Leute auf der Suche nach einer beruflichen oder schulischen Perspektive. ft

