Die Lerchenfelder sammeln wieder Hilfsgüter für Syrien

Von: Wolfgang Schnetz

Bereits zum sechsten Mal in Folge organisiert KAB-Vorsitzender Erwin Jobst die Sammelaktion. © Archiv: Gleixner

Seit vielen Jahren sammelt der Lerchenfelder KAB-Chef Erwin Jobst für Syrien. Auch 2022 startet er wieder durch. Und zwar ab 25. März.

Freising – Die KAB Freising St. Lantpert in Lerchenfeld organisiert wieder ihre Sammelaktion für die Syrienhilfe: und zwar am Freitag, 25. März, von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 26. März, von 10 bis 14 Uhr bei der Firma Taubert an der Angerbrunnenstraße 3. Zu beachten sind die Corona-Hygienemaßnahmen. KAB-Vorsitzender Erwin Jobst berichtet: „Gesammelt werden vor allem saubere und gut erhaltene Artikel.“ Diese sind:

Unter- und Oberbekleidung für Kinder und Babys; Damen, Herren, Jugendliche,

Schuhe, Winterschuhe, auch für Kinder und Jugendliche

Bett- und Tischwäsche, Frotteewäsche, Handtücher, Oberbetten, Bettdecken, Wolldecken, Schlafsäcke, Kissen

Kinderspielzeug (nichts Elektronisches), Stofftiere, Schulbedarf, Schreibmaterial (keine Schreibmaschinen), Näh- und Strickartikel, Wolle, Koffernähmaschinen, Stoffe, Vorhänge

Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Haushaltswaren, Töpfe, Pfannen, stabiles Plastikgeschirr, Besteck, Porzellangeschirr

Kleine Elektrogeräte wie Heizöfen, Kochplatten oder Mixer, Werkzeug

ohne Verpackung: Krankenbetten, Rollstühle, Gehhilfen, Behinderteneinrichtungen, Kinderwagen, Kinderfahrräder, Matratzen, kleinere Teppiche, E-Piano, Medizinische Geräte

Nicht angenommen werden Beschädigtes und Gläser.

Die Sachspenden werden am besten in transportfähigen Kartons, Koffern oder Reisetaschen verpacken, damit sie gut stapelbar sind.

Der Spendenaufruf

Überdies ist man um Geldspenden für die Transportkosten dankbar: Missio München (bei der Liga Bank) IBAN: DE96 7509 0300 0800 0800 04 BIC: GENODEF1M05, Verwendungszweck 58159/Ghoneim. Eine Spendenquittung wird per Post geschickt, wenn die Adresse angegeben ist. Infos und Kontakt: KAB Freising St. Lantpert: Tel. (0 81 61) 8 45 05 oder (0 81 68) 3 43; Handy: (01 60) 90 89 66 65.

