Bilder zeigen Verwüstung: Der Kampf gegen Wassermassen und Schlamm im Landkreis Freising geht weiter

Von: Wolfgang Schnetz

Den ganzen Sonntag über war in Sünzhausen mit dem Hochdruckreiniger das große Aufräumen angesagt. Das Unwetter hatte seine schlammigen Spuren hinterlassen © :Lehmann

Am Samstag entlud sich bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage ein heftiges Unwetter über der Stadt und dem Landkreis Freising. Schlimm traf es Sünzhausen.

Es war kurz nach 16 Uhr, als im Landkreis Freising erneut die Sirenen schrillten. Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) war eine Warnung vor schwerem Unwetter ausgesprochen worden. Spanrad: „Frühzeitig wurde bereits die Kreiseinsatzzentrale in der Feuerwache 1 alarmiert. Wenig später folgte die Besetzung beider Freisinger Wachen – aus gutem Grund, wie sich wenig später zeigen sollte. Denn wie schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, galt es auch dieses Mal, Einsätze unterschiedlicher Art abzuarbeiten. Am Ende waren es allein im Stadtgebiet Freising unter der Leitung von Stadtbrandmeister Christian Schäffler mit den Außenbereichen 50 verschiedene Einsatzorte binnen weniger Stunden.“

Rund sieben Stunden war die Kreiseinsatzzentrale besetzt: Dort wurden nicht nur die Einsätze in der Domstadt koordiniert, sondern auch die über 150 weiteren Alarme im gesamten Landkreis.

Fokus Sünzhausen

„Klar Schiff machen“ war bei der FFW Sünzhausen angesagt. Ins Gerätehaus war das Wasser eingedrungen. © Lehmann

Spanrad weiter: „Besonders schlimm traf es am Samstag den Freisinger Stadtteil Sünzhausen, wo sich das Wasser von den umliegenden Feldern im Tal gesammelt und den Sünzhauser Graben hatte ansteigen lassen. Die nicht mehr beherrschbaren Wassermassen liefen anschließend in zahlreiche Keller. Unterstützung gab’s vom Technischen Hilfswerk mit mehreren Pumpen.“

In einigen Gärten des Freisinger Ortsteils hatten sich nach dem Unwetter regelrechte Seen gebildet. © Lehmann

Wie am Sonntag zu erfahren war, waren insgesamt rund 20 Häuser betroffen, deren Keller vollliefen. Doch damit nicht genug: In einigen Gärten hatten sich Seen gebildet. Und sogar im FFW-Haus stand das Wasser. Den ganzen Sonntag über war in dem Freisinger Ortsteil das große Aufräumen angesagt

Eine Schneise der Verwüstung hat das Unwetter am Samstagabend im Landkreis hinterlassen. In Langenbach kämpften die Einsatzkräfte gegen die Wassermassen und den Schlamm. © FW

Straßen überflutet

Fast überall an der St. Georgs-Straße in Sünzhausen hatte der Starkregen am Samstag Schlammmassen in die angrenzenden Grundstücke gedrückt. Die galt es am Tag danach zu beseitigen. © Lehmann

Die Bilanz der Freisinger Feuerwehr: „Wieder wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und fielen zum Teil erneut auf geparkte Autos – etwa in Lerchenfeld. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden.“ Darüber hinaus habe aber auch dieses Mal wieder „der anhaltende Starkregen große Probleme bereitet“. So liefen laut dem Freisinger FFW-Sprecher in der Wippenhauser Straße mehrere Keller voll. Auch in der Rudolf-Diesel-Straße war Land unter. Dort griff das THW ein, das in unmittelbarer Nähe seine Unterkunft hat, und machte machte die Abflüsse frei.

In Kammerberg musste sich die Feuerwehr unter anderem um den umgestürzten Maibaum kümmern. © Thomas Gaulke

Anhänger kippt um

Eine Sturmböe drückte gegen 16.40 Uhr den leeren Anhänger eines Lkw-Gespanns auf der A9 um. Ein Pkw wurde dabei beschädigt. © Gaulke

Auch auf der A9 hinterließ das Unwetter seine Spuren: So war laut Verkehrspolizei Freising am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr das Lkw-Gespann eines Logistik-Unternehmens Richtung München unterwegs, als eine Sturmböe gegen 16.40 Uhr den leeren Anhänger erfasste. Der touchierte einen Pkw, der neben dem Lkw war. Der Wagen fuhr aus der Gefahrenzone, der Hänger kippte schließlich auf die Fahrbahn. Danach musste die A92 in Richtung München für über eine Stunde gesperrt werden. Denn neben den Aufräumarbeiten am Unfallort mussten im weiteren Streckenverlauf vom Sturm umgeknickte Bäume von den Fahrbahnen geräumt werden.

