„Wir werden uns alle hier eine großartige Zeit machen“: SteinSchulen sind jetzt offiziell eingeweiht

Erstes von zwei großen Festen

Die SteinSchulen in Freising sind nun offiziell eingeweiht. Die Leiterin der Grundschule findet zum offiziellen Fest berührende Worte - und Zeit zu witzeln.

Freising – Die Schulen am Steinpark sind mit 74 Millionen Euro Kostenhöhe ohne Zweifel ein gigantisches Projekt – gigantisch war dann auch das Programm zur Einweihung am vergangenen Freitag. Über zwei Stunden lang überschlugen sich Lob und beste Wünsche, Gebäude- und Baubeschreibungen, gepaart mit Schüler-Einlagen und der Segnung der Räume. Was der Schulleiterin der Grundschule, Sabine Jackermaier, allerdings bei ihrer Rede auffiel: Es wurde doch glatt ein wichtiger Raum beim Neubau „vergessen“.

Ja, es ist ein Bau der absoluten Superlative – das betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher einleitend. Die beeindruckenden Zahlen: Die Grundschule und Mittelschule am Steinpark haben Platz für rund 1100 Schüler, die von 160 Lehrkräften in 44 Klassenzimmern und 14 Fachräumen betreut werden können. „Es wurden 14 000 Baupläne gedruckt“, berichtete Eschenbacher. „Beteiligt waren 30 Planungsbüros.“ Um zu verdeutlichen, wie groß die Schulen tatsächlich sind, machte er eine Rechnung auf: „Hier stecken ungefähr 150 Einfamilienhäuser drin – vom Bautempo kann man sagen, dass wir jede Woche ungefähr ein Haus gebaut haben“.



Hier steckt ganz viel Hirnschmalz und Muskelkraft drin. Sie können alle sehr stolz auf sich sein.

Schwer begeistert von dem größten Hochbauprojekt Freisings der Neuzeit zeigte sich auch Staatsminister Florian Herrmann: „Hier steckt ganz viel Hirnschmalz und Muskelkraft drin. Sie können alle sehr stolz auf sich sein.“ Vor allem für die Lehrkräfte hatte der Staatsminister viel Lob dabei: „Sie prägen die Biografien der Kinder vom ersten Tag an, sie entdecken Begabungen durch pädagogisches Können und Empathie. Sie kitzeln heraus, was in den Kinder steckt und leisten damit Herausragendes für die Gesellschaft“. Mit den Steinschulen sei Freising jetzt für alle Eventualitäten gerüstet, was sich Bayern auch was kosten lassen werde. „Voraussichtlich“ werde das Projekt nämlich mit rund 25 Millionen Euro gefördert.



„Ja, das Projekt hat uns gefordert“, erklärte anschließend Architekt Arnd Rudolph vom Büro „Fuchs und Rudolph“, der immer noch ergriffen war vom ersten Schultag im vorigen September, als die Kids zum ersten Mal die neue Schule betreten durften. „Vor dem Bau haben wir uns zahlreiche Schulen angeschaut“, erinnerte sich Architekt Martin Werner vom Büro „Raum und Bau“, jetzt prophezeite er Eschenbacher, dass demnächst viele Städte auf Freising zukommen werden, um sich diese Schule vor dem eigenen Neubau anzusehen.



Es ist einfach ein fabelhafter Bau.

„Es ist einfach ein fabelhafter Bau“, lautete das Resümee von Jackermaier, für die das Farbkonzept zur Orientierung zwischen den Schulen ein großer Wurf sei und ihr das Handy-Navi erspare. Wovon sie auch ziemlich begeistert war: „Es gibt keine Lehrerzimmer mehr – wir haben jetzt eine Lehrer-Lounge mit Sofa und Kaffeemaschine!“ Was Jackermaier allerdings aufgefallen sei: „Es fehlt ein Raum für die Grundschule - und zwar ein Friseursalon für die Flechtfrisuren der Mädchen.“ Diese müsse sie nämlich jetzt immer in ihrem Büro machen.

Ihre Abschlussworte waren dann berührend: „Wir werden uns alle hier eine großartige Zeit machen, denn unsere Schule ist so einzigartig, wie wir Menschen sind“. Weil bereits 90 Minuten verstrichen waren und das Mittagessen schon auf dem Tisch stand, strich die Schulleitung der Mittelschule, Simon Pelczer, schlichtweg seine Rede zusammen. Was für ihn nämlich am wichtigsten sei: „Ich war gerne hier, dann wird vieles andere nebensächlich.

Die Einweihung am Freitag war nur das erste von zwei großen Festen. Am 6. Mai ist die gesamte Bevölkerung zum Tag der Offenen Tür eingeladen, den Lehrkräfte und Kinder mitgestalten. (Richard Lorenz)

