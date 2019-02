Schneller und sicherer Radfahren in Freising: Diese Projekte sind geplant

Radfahren in Freising soll noch besser, sicherer und schneller werden. Zwei Projekte dafür hat Rüdiger Jürgens vom Stadtplanungsamt kürzlich im Planungsausschuss vorgestellt.

Freising – Da ist zunächst der geplante Geh- und Radweg zwischen Oberschleißheim und Freising entlang der Linie S 1. Erst, so Jürgens, sei so eine Verbindung zwischen Oberschleißheim und Neufahrn angedacht gewesen. Dann habe die Gemeinde Neufahrn in Freising angefragt, ob man diesen interkommunalen Radweg nicht bis in die Domstadt führen solle. Eine Prüfung habe nun ergeben, dass es zwischen Freising und Pulling bereits eine Verbindung gebe und ab Pulling eine Verbindung möglich wäre – allerdings auf Wirtschaftswegen, die nicht gerade im besten Zustand seien. Man werde nun also eine Machbarkeitsstudie beauftragen. OB Tobias Eschenbacher sagte, man könne hier „mit relativ wenig Geld“ etwas für den Radverkehr erreichen – auch wenn das freilich kein Ersatz für den Radschnellweg nach Garching sein solle.

Anton Frankl (FSM) störte sich etwas an den „Verschnörkelungen“. Er würde sich als Radler eine gerade Strecke wünschen. Doch so einfach sei das nicht, sagte Jürgens. Beispielsweise sitze der Stadt bei den Planungen der mögliche viergleisige Ausbau zwischen Freising und Neufahrn „im Genick“.

Schon ein Stück weiter ist man bei den Planungen für den Lückenschluss des Geh- und Radwegs entlang der Straße Gute Änger bis zum Südring. Dort sei es – gerade auch für die vielen Schüler – gefährlich, weil Autos mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße benutzten, berichtete Katrin Stockheim (FSM). Die Lösung, die vorerst eine provisorische sein soll: Ein Gehweg mit einer Breite von 2,5 Meter soll errichtet und durch einen 1,5 Meter breiten Kiesstreifen von der Straße getrennt werden.

Lesen Sie auch: Ohne Licht und Helm unterwegs: Fahrradfahrt wird Freisinger zum Verhängnis

Am Südring selbst sei zwischen den Kreiseln ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,75 Meter geplant, erläuterte Jürgens. Dass man für diese Lösung rund 20 Bäume fällen muss, stieß Manfred Drobny von den Grünen sauer auf. Besser wäre es, die Straßenbreite zu verringern. Denn: „Sicher wird es nur, wenn der Verkehr langsamer wird.“

Wie man mit der anderen Gefahrenstelle – der Querung des Kreisels – umgehen soll und ob man Übergänge für Fußgänger und Radfahrer markieren soll, steht noch nicht fest.

Auch interessant: Freisinger Korbiniansbrücke: Radler fühlt sich von Stadtbussen massiv bedrängt