Schon anno 1890 hieß es: „In Freising wird ja so bald alles einschlafen“

Zu den Gaststätten in der Freisinger Innenstadt gehörte auch der Jägerwirt (1903, © graf: Franz Ress

Leserbriefschreiberin nimmt anno 1890 die Freisinger Jugendlichen in Schutz, denn Anwohner mit empfindlichen Ohren ist kein Phänomen der Neuzeit.

Freising – Aktuell kommt es in Freising immer wieder mal zu Beschwerden von Anwohnern, wenn in einer ganz bestimmten Bar in der Oberen Hauptstraße angeblich zu lange oder zu laut gefeiert wird. Was viele als ein Phänomen der Neuzeit betrachten, also dass die Leute höchst empfindlich geworden sind, ist in Wirklichkeit aber ein altes Problem.

Ein Fund im Archiv des Freisinger Tagblatts aus dem Jahr 1890 beweist: Schon vor über 130 Jahren beschwerten sich scheinbar immer wieder Schlaflose bezüglich Ruhestörungen in der Innenstadt, wenn es mal etwas später und lauter wurde. Der Ratschlag einer resoluten Lesebrief-Schreiberin in Richtung Kläger: „Die sollen froh sein, dass sie überhaupt noch wach werden!“

Schon 1890 war Ruhestörung ein Freisinger Thema

Was im Archiv gefunden wurde: der Leserbrief einer Freisingerin aus dem Jahr 1890, die zu einem vorangegangen Bericht des FT deutliche Stellung bezog. Scheinbar hatte die Heimatzeitung nämlich über nächtlichen Lärm nach einem feuchtfröhlichen Fest berichtet, der wohl viele Freisinger aus dem Schlaf geschreckt habe.

Was die anonyme Schreiberin gleich mal anmerkte: „Es wäre nicht notwendig gewesen, das, was jugendlicher Sorglosigkeit zuzuschreiben ist, in der Zeitung so aufzubauschen, dass sich damit jetzt die ganze Welt beschäftigt.“ Der Freisingerin war es nämlich viel wichtiger, auch die andere Seite zu beleuchten und damit eine Lanze für jene zu brechen, die Freising damals belebten. „Wie viel tun nicht die Herren Studierenden Weihenstephans, um den Freisinger Einwohnern ein Vergnügen zu bereiten. Wie viele Geschäftsleute, Witwen und Hausbesitzer in der Stadt haben ein Gewinn durch Wohnungsmieten und Einkäufe aller Art?“, schrieb sie 1890, wie auch: „Wie oft hört man jammern, wenn es heißt, die Brauerschule kommt nach München.“ Ihre Sorge formulierte sie gleich anschließend: „Was soll denn aus Freising werden, wenn alles fortkommt?“

Eine Frau nimmt die feiernden Weihenstephaner in Schutz

Für die Feierwilligen hat die Leserbriefschreiberin vollstes Verständnis: „Wenn die jungen Leute ein wenig über das Ziel hinaus schießen, dann wird geschimpft. Diejenigen, welche der Spektakel so sehr geniert, sollen an ihre eigene Jugend denken und froh sein, dass sie überhaupt noch wach werden – denn in Freising wird ja so bald alles einschlafen,“ Unterschrieben hat den Leserbrief die Schreiberin durchaus originell: „Das sagt eine Frau, weil sich ja kein Herr zu finden scheint, der die Weihenstephaner in Schutz nimmt!“ Abgesehen von der angestaubten Wortwahl, und das ist das interessante, könnte dieser Leserbrief wohl auch diesen Sommer geschrieben worden sein. Oder anders gesagt: Manche Dinge ändern sich nie.

Von RICHARD LORENZ

