Schulbauprogramm: Landkreis Freising schnürt dickes Millionen-Paket

Von: Andreas Beschorner

Viel Geld wird der Landkreis Freising in den kommenden Jahren in seine Schulen investieren. © dpa

Die Schulen sind dem Landkreis Freising lieb und teuer. Im Schulausschuss gab es nun einen Überblick über die Millionen-Investitionen und den Raumbedarf an Realschulen und Gymnasien.

Freising – Dass das neue Berufsschulzentrum an der Wippenhauser Straße trotz aller Abspeckmaßnahmen mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu Buche schlagen wird, ist nur die Spitze dessen, was der Landkreis heuer und in den folgenden Jahren in Schulbauten stecken wird und muss. Im Schulausschuss gab es jetzt von der Verwaltung einen Überblick – auch über den Raumbedarf an den Realschulen und Gymnasien laut einer Schülerprognose bis 2038.

Es war schon eine beeindruckende Liste dessen, was der Landkreis für die Schulen in seiner Trägerschaft aufwenden muss. Da waren allein rund sechs Millionen Euro, die man für Projekte ausgab, die heuer abgeschlossen wurden oder werden: von der Sanierung der Lüftung im Dom-Gymnasium für 1,1 Millionen Euro über den Einbau einer Mittagsversorgung an der Kastulus-Realschule in Moosburg für 760.000 Euro bis hin zum ersten Bauabschnitt der Brandschutzsanierung an der Wirtschaftsschule für fast zwei Millionen. Im Jahr 2023 wird dann der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Karl-Meichelbeck-Realschule (die Turnhalle) für vier Millionen Euro folgen.

Dann sind da noch Maßnahmen, die sich über 2023 hinaus mehrere Jahre hinziehen: Neben zahlreichen „kleineren“ Projekten im Bereich zwischen 255.000 und 960.000 Euro stechen besonders die weitere Brandschutzsanierung an der Karl-Meichelbeck-Realschule für fast 19 Millionen und die weitere Brandschutzsanierung der Wirtschaftsschule für insgesamt 16 Millionen Euro ins Auge. Wichtig: Laufende Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Erweiterung von Moosburgs Gymnasium auf dem Schirm

Auch noch nicht berücksichtigt ist die Erweiterung des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums in Moosburg, wie SPD-Kreisrat und Moosburgs Schulreferent Martin Pschorr betonte. Das habe man freilich auf dem Schirm, so Landrat Helmut Petz, habe verschiedene Lösungen angedacht und sei gerade dabei, mit der Stadt Moosburg die Grundstücksfrage zu klären. Weil mit einer Erweiterung aber 2023 nicht begonnen werde, stehe die Maßnahme nicht auf der Liste.

Damit war man bei dem auf Basis einer Schülerprognose bis 2038 ermittelten Raumbedarf für die Realschulen und Gymnasien im Landkreis. Fazit: Bei nahezu allen Schulen ergebe sich Flächenbedarf – vor allem an der Moosburger Realschule, am Moosburger Gymnasium und am Freisinger Josef-Hofmiller-Gymnasium. Der Bedarf für eine weitere Realschule oder ein zusätzliches Gymnasium im Landkreis sei allerdings nicht gegeben, so die Auswertung der Zahlen.

Als erster Schritt sollen nun die Umwidmung oder der Umbau von bestehenden Räumen und die Änderung der Einzugsbereiche bei der Schülerbeförderung geprüft werden, hieß es. Danach werde man untersuchen, inwieweit der Raumbedarf durch Erweiterungsbauten auf dem jeweiligen Schulgrundstück gedeckt werden könne. Die Mitglieder des Schulausschusses des Landkreises nahmen die Berichte zur Kenntnis.

