Schulden auch in Freising weiter auf dem Vormarsch

Von: Wolfgang Schnetz

Schuldnerberaterin Margit Wander in einem Info-Aufruf: „Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich bei Überschuldung kostenfrei beraten zu lassen.“ © Caritas

Im Rahmen der Woche der Schuldnerberatung warnt die Caritas Freising vor dem Weg in die Armut.

Freising – Zur bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung (bis 3. Juni) warnt auch die Caritas-Schuldnerberatung in Freising vor Armut und Überschuldung angesichts der rasant ansteigenden Energie- und Lebensmittelpreise.

Die Forderung

„Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich bei Überschuldung kostenfrei beraten zu lassen. Von der Verschuldung in die Überschuldung ist es manchmal nur ein kleiner Schritt und in Zeiten großer Unsicherheit in der Wirtschaft ist dieser schnell getan“, mahnt Schuldnerberaterin Margit Wander in einem Info-Aufruf: „Eine Krankheit, eine Periode der Kurzarbeit, eine heftige Nachzahlung beim Stromversorger: Vieles kann die eigene Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen. Das haben wir in der akuten Phase der Pandemie erlebt, das erleben wir jetzt vor dem Hintergrund steigender Preise angesichts des Ukrainekriegs. Und plötzlich ist man nicht mehr bloß verschuldet, sondern überschuldet, und damit gefangen in einem Teufelskreis aus finanziellen Forderungen, Stigmatisierung und Scham.“

Schnelle Hilfen sind notwendig: „Wer sich Hilfe holt, hat bessere Chancen, aus der Überschuldung zu kommen. Dafür sind die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen da. Sie zeigen Wege auf, wie die eigene finanzielle Situation stabilisiert und nachhaltig verbessert werden kann“, so Wander. „Im vergangenen Jahr haben wir über 400 Frauen und Männer beraten und einen Anstieg um 20 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen. Wir konnten damit in vielen Fällen katastrophale Auswirkungen verhindern.“ Die Erstellung einer P-Konto-Bescheinigung sei oft der erste schnelle Schritt zu einer Entspannung der plötzlichen Notlage.

Das Beispiel

Beispielhaft sei das Schicksal einer 57-jährigen Pflegekraft aus der Caritas-Schuldnerberatung. Aufgrund einer schweren Erkrankung konnte die Frau nicht mehr arbeiten, musste ein Insolvenzverfahren durchlaufen und lebt jetzt von Grundrente. „Unsere Klientin kann sich keine Heizkosten mehr leisten. Sie zieht sich lieber mehrere Schichten an, und auch die hohe Miete ist jeden Monat eine Herausforderung“, berichtet Wander. Die Frau, die in einer ständigen Existenzangst lebe, werde diesen Monat wohl zum ersten Mal das Angebot einer Lebensmitteltafel in Anspruch nehmen.

Aber auch im Bereich der Schuldenprävention leistet die Caritas-Schuldnerberatung eine wichtige Arbeit: In Freising gab es im Mai im Vorfeld der Aktionswoche vielfältige Veranstaltungen mit Jugendlichen und Erwachsenen, um auf das Problem der Überschuldung und dem Umgang mit Schulden hinzuweisen.

Viele Veranstaltungen

Wander: „Im Caritas-Zentrum Freising wurden mit Ehrenamtlichen, Interessierten und Multiplikatoren an einem Abend unter dem Thema „Plötzlich überschuldet – was nun?“ die Aspekte der Ver- und Überschuldung behandelt. Oft sehen sich Ehrenamtliche oder Hauptamtliche aus verschiedensten Aufgabengebieten mit den Schulden der Klienten konfrontiert. Verschuldung ist in unserer Gesellschaft akzeptiert, bzw. sogar gewünscht. Finanzierte Autos, Telefonvertrag mit gleichzeitiger Abzahlung des Smartphones oder weitere auf längere Zeit angelegte Verbindlichkeiten wie beim Kredit für Elektrogeräte oder Wohnungseinrichtungen werden dem Verbraucher vielfach angeboten und sehr leicht gemacht. Treten dann jedoch Veränderungen auf, die den Geldbeutel der Betroffenen belasten, so kann schnell aus der akzeptierten Verschuldung eine unübersichtliche Überschuldung werden.“

Zur Prävention

Diese Erfahrung durften auch Jugendliche im Rahmen einer Präventionsveranstaltung machen. Jede unbezahlte Rechnung bedeutet einen höheren zu zahlenden Betrag, der durch Kosten und Zinsen entsteht. „Nicht den Kopf in den Sand stecken, auf Briefe reagieren und bitte, bitte über Geld reden“, mahnt Wander die jungen Leute. Die Realität sieht jedoch anders aus. Herrscht immer noch der Grundsatz „Über Geld redet man nicht“? Die Jugendlichen vermittelten den Eindruck, dass dies leider immer noch so ist und in Familien kein offenes Gespräch über Geld, Verdienst der Eltern und notwendige Ausgaben stattfindet. „Sehr schade“, findet Margit Wander, „denn wo sollen sonst die Jugendlichen Erfahrung im Umgang mit Geld bekommen“? Um die finanzielle Allgemeinbildung zu stärken bietet die Schuldnerberatung Schul-Veranstaltungen an.

Die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatungsstellen der Verbände (AG SBV) vertritt etwa 1400 gemeinnützige Schuldnerberatungsstellen in Deutschland. Im Rahmen der Aktionswoche der Schuldnerberatung fordert die AG SBV einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung.

Gut zu wissen

Mehr Infos zur Aktionswoche gibt es hier: www.aktionswoche-schuldnerberatung.de

Mehr Infos zur Caritas-Schuldnerberatung in Freising unter: https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/caritas-zentrum-freising

Telefonsprechstunde der Schuldnerberatung Freising: werktags zwischen 8 und 10 Uhr unter (0 81 61) 5 38 79 45.

