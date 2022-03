Schulen im Landkreis Freising suchen „händeringend“ Lehrer für die ukrainischen Kinder

Von: Helmut Hobmaier

Kleine Schultüten zur Begrüßung bekamen ukrainische Kinder an ihrem ersten Schultag im sächsischen Bad Düben. Hier wurde für ukrainische Kinder in der Oberschule eine eigene Klasse eingerichtet. In Freising sucht man erst einmal Lehrer. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Lehrer dringend gesucht: Die Schulen im Landkreis Freising brauchen Unterstützung für die Einrichtung von „Willkommensklassen“ für ukrainische Kinder.

Freising – Das Thema wird akut: Für die aus der Ukraine geflüchteten Kinder besteht zwar nicht sofort eine Schulpflicht. Die Übergangszeit kann bis zu drei Monaten dauern. Die ersten konkreten Anfragen ukrainischer Flüchtlinge für einen Schulbesuch gibt es aber bereits. Die Vorbereitungen für die vom Kultusministerium geplanten „Willkommensklassen“ an den Schulen laufen daher auf Hochtouren.

Bei den „Willkommensklassen“ hakt es noch

Bei Andrea Bliese, der Leiterin des Freisinger Camerloher- Gymnasiums, sind schon 14 Anfragen ukrainischer Kinder und Jugendlicher im Alter von zwölf bis 16 Jahren eingegangen. Bei der Bildung der „Willkommensklassen“ hakt es aber noch: „Ich darf erst ab zehn Kindern Lehrer anwerben“, sagt die Oberstudiendirektorin, „ich brauche aber Lehrer, um die Gruppe bilden zu können. Da beißt sich die Katze in den Schwanz“.

Bliese hat daher zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen und einen Aufruf über Facebook gestartet: „Ich suche für eine Willkommensklasse händeringend Menschen, die ein paar Stunden an einem oder mehreren Vormittagen in Freising verbringen können und eine pädagogische Ausbildung haben“. Das könnten Lehrer, Lehramtsstudenten, Erzieher, Diplomierte mit Deutsch als Fremdsprache oder auch pensionierte Lehrkräfte sein.

Entlohnung über einen befristeten Vertrag

Gefragt seien auch Menschen mit russischen oder ukrainischen Sprachkenntnissen. Man wolle die Jugendlichen „ankommen lassen“, Deutsch lernen und, „einen geregelten Tagesablauf wiederfinden lassen“, schreibt Bliese. Man habe Platz in einem schönen Schulgebäude, biete eine Begleitung mit Rat und Tat und eine Entlohnung über einen befristeten Vertrag. Die Stundenzahl sei frei, es sollte aber eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet sein. Meldungen an andrea.bliese@camerloher-gymnasium.de. Die Resonanz sei enorm, sagte Bliese am Donnerstag zum Freisinger Tagblatt.

Bei dem geplanten Schulangebot gehe es vor allem darum, den oft traumatisierten Kindern „ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln“, wie Sandra Gruber, die Rektorin der Mittelschule Lerchenfeld, sagt. Auch ihre Schule bereitet sich auf die neuen Schüler vor. Die Grundstimmung sei überaus positiv, bei Lehrern wie Schülern: „Wir sind sehr offen. Die Kinder wollen zum Beispiel so viel wie möglich über den Konflikt und die Ukraine wissen. Neben vielen Gesprächen im Unterricht wurden auch schon einige Projekte zum Spendensammeln gestartet.“

„Müssen den Kindern Zeit und Raum geben“

Grundsätzlich gehe es darum, dass die ukrainischen Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und die Schule und den Schulalltag kennenlernen. „Das Ganze soll einfach ein gutes Ankommen sein“, betont die Schulleiterin, „wir müssen den Kindern viel Zeit und Raum geben – und sie müssen bei uns viele positive Erfahrungen machen, um das Erlebte verarbeiten zu können.“ Hilfreich seien da bereits bestehende Konstellationen: neben einer Förderlehrkraft und einer installierten Deutschklasse verfügt die Mittelschule Lerchenfeld über zusätzliche Angebote, die im jeweiligen Rahmen zur Verfügen stehen. „Dennoch sind sich die Beteiligten darüber im Klaren, dass die bestehenden Angebote bei weitem nicht ausreichen werden“, stellt Gruber klar.

Traumatisierung wird eine Herausforderung

Auch am Moosburger Gymnasium gibt es Angebote, die die Integration ukrainischer Kinder erleichtern könnten: Förderkurse für Schüler mit Migrationshintergrund etwa, die das ganze Schuljahr laufen. Seit zwei Jahren gebe es für Schüler der zehnten bis zwölften Klassen mit Migrationshintergrund auch eine spezielle Unterstützung unter dem Motto „Sprachlich fit für das Abitur“, berichtet Schulleiterin Claudia Theumer. Eine besondere Herausforderung werde die Traumatisierung der Kinder sein. „Darauf müssen wir natürlich eingehen“, weiß die Oberstudiendirektorin. „Die Kinder kommen so an, wie sie sind“ – und darauf müsse man sich entsprechend einstellen.

Man habe aber einen Schulpsychologen und Beratungslehrer an der Schule. Zudem gebe es Angebote der Schulberatungsstelle. Es gebe auch Kollegen, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten, und eine Lehrerin am Gymnasium spreche russisch und könne in vielerlei Hinsicht eine Mittlerin sein. Auch in Moosburg gibt es erste Anfragen. Die Schulen der Dreirosenstadt haben sich daher kurzgeschlossen, um sich abzusprechen und die Kräfte vor Ort zu bündeln.

Gastschüler müssen Deutsch sprechen

Schwierig wird es für ältere geflüchtete Kinder sein, die hier auf eine weiterführende Schule gehen wollen, aber Deutsch nicht beherrschen. „Ohne Deutschkenntnisse wäre eine Aufnahme bei uns wirklich schwierig“, sagt Andrea Weigl, die Leiterin der Realschule Gute Änger in Freising. Man nehme gerne Kinder zwischen zehn und 16 Jahren als Gastschüler auf, aber sie müssten dem regulären Unterricht schon folgen können. Englischkenntnisse reichten zwar für eine Verständigung mit deutschen Mitschülern aus. „Aber der Unterricht wird halt in deutscher Sprache gehalten“.

