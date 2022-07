Schulpflicht für ukrainische Kinder - doch in Freising fehlen die Lehrer

„Eine sehr große Herausforderung“

Von Helmut Hobmaier schließen

Ukrainische Kinder sollen im Freisinger Landkreis ab September in Brückenklassen beschult werden – doch dafür fehlen die Lehrer.

Freising – Nach dem starken Zustrom an Geflüchteten aus der Ukraine ist es inzwischen deutlich ruhiger geworden: Der Flüchtlingsstrom verebbt. Allerdings sind noch 1763 Flüchtlinge im Landkreis registriert, darunter mehr als 700 Kinder und Jugendliche. Die meisten davon werden zum kommenden Schuljahr schulpflichtig – eine große Herausforderung. Die Schulen leiden nämlich schon jetzt unter akutem Lehrermangel.

Konzept läuft aus

Für ukrainische Schulkinder gibt es im Landkreis Freising inzwischen 21 Willkommensklassen an Grund-, Mittel- und Realschulen sowie an den Gymnasien. Um die Kinder beschulen zu können, wurde alles mobilisiert, was irgendwie unterrichten kann – auch ukrainische Lehrer. Susanne Zottmann, persönliche Referentin des Landrats, berichtet: „Dieses Konzept läuft allerdings zum Ende des laufenden Schuljahres aus. Ab September werden ukrainische Grundschüler in die normalen Klassen integriert.“ An den weiterführenden Schulen sollen dann sogenannte „Brückenklassen“ entstehen. Die Bereitstellung des dafür notwendigen Personals könnte allerdings „eine sehr große Herausforderung darstellen“, wie Zottmann betont.

Ehrgeizige Pläne

In der Tat. Die notwendigen Lehrkräfte für das Unterrichtsmodell seien schlicht nicht vorhanden, wie Oberstudiendirektorin Andrea Bliese vom Camerloher-Gymnasium bestätigt. Zwar habe man für die – eher provisorischen – Willkommensklassen genügend Lehrkräfte mobilisieren können, doch viele davon seien für die Brückenklassen womöglich nicht ausreichend qualifiziert. Das Konzept dieser Brückenklassen sieht nämlich ein straffes Unterrichtskonzept vor, dass sich am deutschen Lehrplan orientiert. So sollen in den Brückenklassen unter anderem zehn Wochenstunden Deutsch als Fremdsprache unterrichtet werden sowie neun Stunden Deutsch und Mathe. Erklärtes Ziel des Kultusministeriums sei, dass die ukrainischen Kinder im neuen Schuljahr fit für die Regelklasse gemacht werden.

Zwei Brückenklassen

Derzeit werden am Camerloher-Gymnasium etwa 40 ukrainische Kinder unterrichtet. Die meisten wollen weiterhin an der Schule bleiben, einige werden im nächsten Schuljahr aus den Grundschulen neu dazu kommen, so dass Schulleiterin Bliese im September mit weiterhin etwa 40 Kindern für dann zwei Brückenklassen rechnet. Noch seien die dafür notwendigen Lehrkräfte nicht vorhanden. Man könne sich nur, wie alle Gymnasien, „auf die Suche machen“, wie Bliese sagt. „Wir müssen es halt versuchen“. Dass Teilzeitkräfte aufstocken oder Pensionäre aus dem Ruhestand zurückkommen, glaubt Bliese nicht. Diese Idee des Kultusministeriums „funktioniert nicht“, so die Schulleiterin.

rigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Lage generell hat sich entspannt: So stehen etwa wieder alle Turnhallen, in den Kriegsflüchtlinge untergebracht waren, für den Schulbetrieb zur Verfügung. Im Landkreis Freising wurden aufgrund des rückläufigen Zugangsgeschehen inzwischen beide Turnhallen aufgegeben, um wieder einen Schulbetrieb zu ermöglichen. Die Regierung von Oberbayern weist dem Landkreis Freising nur noch vereinzelt ukrainische Flüchtlinge zu. In der vorvergangenen Woche kamen 17 Flüchtlinge an, eine Woche später waren es gerade noch zehn. Sie wurden in den dezentralen Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Freising untergebracht.

1763 Flüchtlinge, davon mehr als 700 Kinder und Jugendliche

Aktuell sind 1763 (1013 Erwachsene) Kriegsflüchtlinge im Landkreis Freising registriert. Aus dem Landkreis verzogen sind – zumindest offiziell – 63 Personen. Dabei kann es sich laut Landratsamt um Personen handeln, die umgezogen sind oder auch das Land verlassen endgültig haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.