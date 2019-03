Schuss auf Zug bei Freising? Großaufgebot an Polizei riegelt Gleis ab

Ein Fahrgast auf der Strecke München-Freising zuckt zusammen: Plötzlich springt das Glas an seinem Abteil-Fenster. Die Polizei rückt mit Großaufgebot aus.

Freising - Wurde Freitagabend auf einen Regionalexpress geschossen? Dieser Frage geht das Polizeipräsidium Oberbayern Nord gerade nach.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften suchte am Samstag den Streckenabschnitt zwischen Freising und Marzling nach einer Patronenhülse ab. Auch Suchhunde waren im Einsatz. Der Grund war eine plötzlich gesprungene Scheibe in einem Zugabteil.

Es war Freitagabend gegen 20.40 Uhr. Ein Fahrgast des Regionalexpresses in Richtung Regensburg zuckte zusammen: die Scheibe seines Abteils, in dem er saß, war gesprungen.

Schuss auf Regio-Express bei Freising? Lokführer informiert Polizei - dann beginnt Großeinsatz

Besorgt wandte er sich an den Lokführer, der den Zug in Landshut anhielt und die Polizei verständigte, die sofort die Ermittlungen einleitete. Da es aber nach dem Vorfall bereits dunkel war, konnte die Polizei am Streckenabschnitt zwischen Freising und Marzling in der Nacht nicht mehr viel ausrichten.

Polizei riegelt Gleise ab und beginnt große Suchaktion

Und so wurde die Suche auf Samstag verlegt. Der Bereich wurde ab 13 Uhr gesperrt und das Gebiet mit Mannschaften und Suchhunden durchkämmt. Der Verdacht: Jemand könnte auf den Zug geschossen haben.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord wird erst am Montag Näheres zu dem Vorfall bekanntgegeben.

Die Polizei sucht nach einem zweiten Zeugen, der ebenfalls im betroffenen Zugabteil gesessen hatte. Er wird gebeten, Kontakt mit einer Polizeidienststelle aufzunehmen.

