Großeinsatz an der Paul-Gerhardt-Schule: Schwelbrand in Wirtschaftsgebäude

Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte am Freitag zur Paul-Gerhardt-Schule aus. Im Keller des Wirtschaftsgebäudes war an einem defekten Elektrogerät ein Schwelbrand ausgebrochen

Lehrer und Schüler kommen mit dem Schrecken davon

Ein Defekt an einem Elektrogerät führte am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften. Aus einem Kellerraum stieg starker Rauch auf.

Freising - „Rauchentwicklung an der Paul-Gerhardt-Grund- und Mittelschule“: So lautete die Meldung, die am Freitagmorgen gegen 9 Uhr die Polizei Freising erreichte. Mitarbeiter der BRK-Rettungswache hatten viel Rauch aus einem Gebäude auf dem gegenüberliegenden Schulgelände aufsteigen sehen und die Feuerwehr verständigt. Ein Großaufgebot der Freisinger Wehr mit elf Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften rückte im Anschluss sofort zum Einsatzort aus. In einer Werkstatt im Untergeschoß eines Wirtschaftsgebäudes neben der Schule war ein Schwelbrand an einer Maschine ausgebrochen, meldet die FFW Freising.

Schnell gelöscht

Das Feuer selbst war mit einem Handlöscher rasch erstickt, Hitze und Rauch richteten aber massiven Schaden im gesamten Keller an, heißt es weiter. Auch die Wohnung in dem Haus wurde verraucht. Aus der brennenden Maschine und einem geschmolzenen Kunststoffbehälter war viel Öl ausgelaufen, das abgebunden wurde. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Im Gebäude waren keine Personen, wie die Polizei Freising informierte. Für die Schülerinnen und Schüler im angrenzenden Schulgebäude bestand laut PI-Bericht ebenfalls keine Gefahr. Um die genaue Ursache für den Brand zu klären, haben die Ermittler der Polizei Freising die Untersuchungen aufgenommen.