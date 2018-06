SE Freising gegen 1860 München: Der Run auf die Tickets ist eröffnet

Fußballfesttag in Freising: 3200 Zuschauer pilgerten im Juli 2017 zum Löwen-Gastspiel in die Savoyer Au.

Die Löwen kommen wieder in die Savoyer Au

Der 6. Juli 2017 war ein Fußballfesttag für den SE Freising und die Fans aus der ganzen Region: Der TSV 1860 München kam zum Testkick in die Savoyer Au – und besiegte die Lerchenfelder vor rund 3200 Zuschauern mit 4:0. In zwei Wochen gibt es eine Neuauflage.

Freising – Es ist ein echtes Schmankerl für die Mannen um Trainer Alex Plabst, wenn der TSV 1860 am Samstag, 23. Juni, 15 Uhr, ein Vorbereitungsspiel in der Savoyer Au bestreitet. Und natürlich auch für alle großen und kleinen Fußballfreunde, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Noch einmal können die Löwenfans den Aufstieg ihrer Mannschaft in die 3. Liga feiern – und sie können hautnah dabei sein, wenn Trainer Daniel Bierofka seine Neuzugänge präsentieren wird.

Wegen der vielen Anfragen von Löwen-Fanclubs aus der Umgebung rechnet der Landesligist aus Freising wieder mit rund 3000 Zuschauern. Karten gibt es ab 13 Uhr an den Stadionkassen, sie kosten zehn, ermäßigt acht Euro. Jugendliche (14 bis 18 Jahre) zahlen fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Im Vorverkauf sind die begehrten Tickets am kommenden Donnerstag, 14., und am Donnerstag, 21. Juni, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Sportheim sowie ab sofort ganztägig am Bahnhofskiosk in Eching erhältlich.

In der Savoyer Au sind Bier- und Brotzeitstände natürlich in ausreichender Zahl vorhanden. Nicht ausreichen werden aller Voraussicht nach die Parkplätze neben dem Stadion. Deshalb wird ein zusätzlicher Parkplatz am nahen Pförrerauweg neben der Ismaninger Straße eingerichtet. Der Weg ist beschildert. Außerdem können die Zuschauer ihr Auto in der Luitpoldanlage abstellen. Von dort aus beträgt die Gehzeit zur Savoyer Au etwa zehn Minuten. Fans, die mit der S-Bahn anreisen, werden gebeten, den Ausgang zum Park & Ride-Platz zu benutzen. Sie sind dann ebenfalls in zehn Minuten am Stadion.

ft