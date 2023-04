Gleich dreimal Tormusik in der Savoyer Au: SE Freising meldet sich mit wichtigem 3:1 über Forstinning zurück

Im Rücken der VfB-Abwehr hatte sich Freisings Maxi Rudzki (l.) angeschlichen, um seine Farben bereits in der fünften Minute in Führung zu bringen. Und auch Tor Nummer zwei sollte nicht lange auf sich warten lassen.

Abstiegskampf in der Landesliga

Von Matthias Spanrad schließen

Abstieg in die Bezirksliga? Darauf scheinen die Kicker des SE Freising keine Lust zu haben. Am Freitagabend überzeugten sie beim 3:1 gegen Forstinning.

Freising - Lange schon hatten die Anwohner in der Savoyer Au die Tormusik der Landesliga-Fußballer des SE Freising nicht mehr so oft gehört. Am Freitagabend nun musste Stadionsprecher Hans Sixt gleich dreimal das Knöpferl an der Anlage drücken – offensiv scheint es immer besser zu laufen für die Mannen von Trainer Florian Bittner. Zwar war nicht jeder Schuss ein Treffer, doch brachten sich die Hausherren mit den ersten Angriffen gleich in aussichtsreiche Position.

Vor allem die 1:0-Führung war blitzsauber herausgespielt: Angreifer Luka Brudtloff, der am Freitag emsig ackerte, hatte an der Seitenlinie clever den Ball erobert, dann das Spielgerät aber auch mit Auge weitergelegt auf Felix Fischer. Der zog auf der linken Außenbahn davon und flankte anschließend mit Wucht ins Zentrum. Dort hatte sich Maxi Rudzki, der dieses Mal in die Startelf gerückt war, im Rücken der VfB-Verteidigung angeschlichen und drückte das Leder über die Linie (5.).

Auch der zweite Treffer der Lerchenfelder ließ nicht lange auf sich warten

Und der zweite Streich ließ nicht lange auf sich warten und folgte als Produkt einer anscheinend einstudierten Standardsituation: Brudtloff hatte eine Ecke von rechts flach ans rechte Strafraumeck geschlenzt, dort ließ Coach Bittner noch einmal abtropfen, und Felix Fischer zog aus 15 Metern trocken ab – über den rechten Innenpfosten fand der Ball den Weg ins Tor (11.).

Das saß. Forstinning, als Neuling immerhin oben dran in der Tabelle, hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, wusste den aber nicht wirklich gewinnbringend einzusetzen. Eine wirkliche Gefahr ging für SEF-Keeper Jonas Trost bislang nicht aus. Dafür von Verteidiger Osaro Aiteniora, der erneut eine völlig indisponierte Leistung zeigte und zurecht zur Halbzeit ausgetauscht wurde. Einen harmlosen Rückpass vertändelte der Rückkehrer am eigenen Strafraum und ließ sich von Matija Milic das Leder abluchsen. Keeper Jonas Trost war noch mit den Fingern dran, konnte das 1:2 aber nicht verhindern (14.).

Der Anschlusstreffer brachte Bittner und Co. nicht aus dem Konzept

Und jetzt? Würde der SEF an diesem Rückschlag zerbrechen? Das passierte nicht. Forstinning drängte zwar auf den Ausgleich, Freising verteidigte aber mit allen Kräften und ließ so keine Chance mehr zu. Auf der anderen Seite scheiterte Bittner mit einem strammen Schuss (37.). Das 3:1 fiel dann zehn Minuten nach Wiederanpfiff: Wieder hatte Luka Bruftloff den Ball erobert, legte ab auf den Trainer, der in den 16er zog und Joker Felix Günzel bediente. Aus kurzer Distanz netze dieser ein (54.).

In der Folge entwickelte sich ein offenes Match mit wieder etwas mehr Ballbesitz aufseiten der Gäste. Doch Freising kämpfte mit elf Mann, und bis auf einen Pfostentreffer nach einem Freistoß (90.) gefährdete Forstinning den immens wichtigen Dreier nicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Entsprechend zufrieden war Florian Bittner hinterher: „Zugegeben, mit einer frühen Doppelführung spielt es sich leichter“, so sein Fazit. „Und im zweiten Durchgang ist unser Plan dann voll aufgegangen.“