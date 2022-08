Sechs Monate Krieg gegen die Ukraine: Helfer in Freising ziehen Bilanz - und hoffen auf Unterstützung

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Helfer mit Herz: Im Landkreis Freising engagierten sich viele Bürger für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Symbolbild © David Young

Nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine zeigte der Landkreis Freising Herz. Zwei Gruppen, die Geflüchtete von Anfang an unterstützt haben, berichten.

Freising – Der Tag, an dem Russland seinen Angriffskrieg startete, markierte eine Zeitenwende in Europa und der Welt. Durch den Kreis Freising schwappte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Die Bevölkerung sammelte nicht nur Geld- und Sachspenden für die Menschen im Kriegsgebiet, sondern bereitete sich auch auf die Aufnahme Geflüchteter vor. In nahezu allen Kommunen gründeten sich Helferkreise, Vereine und Gruppierungen engagierten sich. Zwei von ihnen, die exemplarisch für viele helfende Hände im Landkreis stehen, berichten von ihren Erfahrungen in den vergangenen sechs Monaten.

70 Freisinger engagieren sich beim Helferkreis

Um Geflüchteten aus der Ukraine, die in Freising untergekommen sind, besser helfen zu können, gründet sich Anfang April ein Helferkreis. Dort engagieren sich heute etwa 70 Freisinger, die sich um die Betreuung von Geflüchteten in den dezentralen Unterkünften in der Domstadt kümmert. Gerade Begleitung bei Arztbesuchen sei gefragt, erklärt Vorsitzender Andreas Malecki. Zudem organisiere man Freizeitangebote, wie aktuell Schwimmkurse in Zusammenarbeit mit dem TSV Jahn.

Noch immer im Einsatz: Andreas Malecki (l.) und der harte Kern des Helferkreises in Freising. Insgesamt gibt es rund 70 aktive Helfer. Wer sich engagieren möchte, kann via ukr.fshk.de Kontakt aufnehmen. © Archiv: Lehmann

Inzwischen seien die Nachfragen nach Unterstützung etwas zurückgegangen, sagt Malecki. Anfangs habe es massiv Bedarf an Hilfestellung im Zusammenhang mit Behörden, Eröffnung von Bankkonten et cetera gegeben. „Zwischenzeitlich galt es den Übergang zum Jobcenter zu unterstützen, der leider nicht so reibungs- und nahtlos gelungen ist, wie er ursprünglich angedacht war.“ Ein Großteil der Angebote sei jedoch bereits ausgelaufen, daher setze man nun, nachdem die ersten Hürden genommen worden seien, auf die Eigeninitiative der Geflüchteten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Noch immer problematisch: Zu wenig Sprachkurse

Schwierig sei momentan allerdings das zu geringe Angebot an Deutsch- und Integrationskursen. „Das wirkt sicher hemmend auf die Integration“, sagt Malecki. Daher freut sich der Helferkreis nach wie vor über weitere Unterstützung. „Am meisten Bedarf besteht bei Patenschaften. Hier würden wir gerne die existierenden Paten entlasten, damit diese Aufgabe für möglichst viele Helfende auch auf längere Zeit leistbar bleibt.“ Zudem seien Dolmetscher rar gesät: „Jemand mit Kenntnissen in Ukrainisch, Russisch oder einer Affinität für Übersetzungs-Apps wäre hier sehr hilfreich“, sagt Malecki. Außerdem sei natürlich fehlender Wohnraum ein großes Thema in der Domstadt. Bei der Erstellung von Wohnungsgesuchen sei man auch über Hilfe froh.

Ankunft in Freising: Cruiserbär Josef Bast (l.) weist die ukrainische Familie in ihrer neuen Unterkunft ein. Die ukrainische Ehefrau des ehemaligen Attenkirchener Gemeinderats Christian Hermann, Iryna (r.), fungiert als Dolmetscherin. © Archiv: Lehmann

Eine andere Gruppe, die sich für Geflüchtete stark gemacht hat, sind die Freisinger Cruiserbären: elf Männer, die leidenschaftlich gern Harley fahren. Der Gedanke, einen Verein zu gründen, um sich mildtätig engagieren zu können habe sie schon lange beschäftigt, berichtet Chef Christian Kramer. Als die Situation in der Ukraine eskalierte, habe das den Ausschlag gegeben. Für die Männer war klar: Sie wollen Menschen helfen, die im Landkreis Zuflucht suchen. Mitte März sorgten die Cruiserbären dafür, dass sechs Personen – drei Mütter mit ihren drei Kindern – aus der Nähe von Kiew eine Unterkunft in Freising beziehen konnten. Der Verein übernahm die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und die Miete für ein halbes Jahr. Dafür wurden im Vorfeld rund 20 000 Euro gesammelt. So konnten die Schwägerinnen zusammenbleiben.

Auf eigenen Füßen

„Jetzt, nach sechs Monaten, können wir ein positives Fazit ziehen“, sagt Kramer im FT-Gespräch. Zwei der drei Frauen hätten bereits Arbeit gefunden. Die zwei Buben besuchten das Josef-Hofmiller-Gymnasium, das Mädchen gehe in den Kindergarten. Alle würden eifrig Deutsch lernen und daran arbeiten, sich weiterhin gut zu integrieren. „Sie können jetzt auf eigenen Füßen stehen“, freut sich Kramer. „Aber natürlich helfen wir weiterhin, wenn Not am Mann ist.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.