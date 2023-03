Sechs Strafbefehle wegen Sitzblockaden: Freisinger Klimaaktivist steht in Berlin vor Gericht

Von: Helmut Hobmaier

Erneut vor dem Kadi muss sich der Freisinger Ernst Hörmann verantworten – dieses Mal in Berlin. © Archiv

Nach dem Prozess gegen Ernst Hörmann in Freising werden nun sechs Strafbefehle wegen Sitzblockaden verhandelt. Und zwar in Berlin.

Freising – Wegen einer Klebe-Aktion an den Schaufenstern der Deutschen Bank-Filiale in Freising wurde er vor dem Amtsgericht Freising bereits verurteilt: Klima-Aktivist Ernst Hörmann wurde im November 2022 zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt. Nun muss sich der Freisinger eigenen Angaben zufolge erneut vor dem Kadi verantworten.

Er habe als Mitglied der „Letzten Generation“, der er sich bereits vor über einem Jahr angeschlossen habe, an insgesamt zwölf Sitzblockaden teilgenommen, berichtet Hörmann – überwiegend auf Autobahnabfahrten in Berlin. Das Strafmaß der sechs Strafbefehle, die er bisher erhalten habe, liege bei insgesamt 360 Euro. Darüber soll nun am Donnerstag, 23. März, im Rahmen eines ersten Prozesses verhandelt werden. Was ihn umtreibe, so der Freisinger, sei die „auf uns zurasende Klimakrise“.

Hörmann: Diese „Störungen des Alltags“ sind unvermeidlich

Im Vorfeld der Verhandlung verteidigt Hörmann diese „Störungen des Alltags“. Sie seien unvermeidlich, „um die Menschen auf die größte Gefahr, seitdem es uns Menschen gibt, aufmerksam zu machen“ und eine Politik „einzufordern, die unsere Verfassung achtet. Das Fatale dabei ist, dass die Politik nahezu nichts unternimmt, um uns vor dieser Gefahr zu schützen“. Deshalb fühle er sich „durch mein Gewissen gezwungen, in Liebe und Verantwortung zu den Menschen, weiterhin zivilen Ungehorsam zu leisten“.

Es wäre „wahnsinnig“, schreibt Hörmann, „nur die Protestformen der vergangenen Jahre anzuwenden, die nicht verhindern konnten, dass wir immer tiefer in diese verzweifelte Lage gekommen sind“. Das werde er bei Gericht auch „unmissverständlich sagen“. Es gehe darum, „unsere Lebensgrundlage zu erhalten und überleben zu können“. Die „Nötigung“, die von den Aktionen ausgehe, sei daher nicht verwerflich – und damit auch nicht rechtswidrig, betont Hörmann.

Vor dem Freisinger Amtsgericht konnte Hörmann nicht punkten. Ideologien, so die Richterin, rechtfertigten keineswegs Straftaten.

