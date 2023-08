Absurdes Schauspiel in Freising: Fußgänger tickt aus, beleidigt Autofahrer – und täuscht dann Unfall vor

Von: Manuel Eser

Ein Fußgänger, der sich völlig daneben benahm, löste am Samstag einen Polizeieinsatz aus. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Weil ein Autofahrer seiner Meinung nach zu schnell unterwegs war, tickte ein Fußgänger völlig aus. Zeugen sahen das absurde Schauspiel.

Freising - Völlig daneben verhielt sich am Samstag, 29. Juli, ein Fußgänger in Freising. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 10.55 Uhr zu Fuß an der Heinestraße unterwegs, als ein Auto an ihm vorbeifuhr, das aus seiner Sicht zu schnell unterwegs war. „Fahr langsamer, du Volldepp!“, rief er dem Wagen hinterher. Der Fahrer, ein Langenbacher (52), setzte daraufhin zurück – und erlebte sein blaues Wunder.

Fußgänger sieht rot: „Ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben“

Der Fußgänger schlug mit dem Ellenbogen die Heckscheibe ein. Dann täuschte er vor, angefahren worden zu sein, und ließ sich zu Boden fallen. Zwei Zeugen hatten den Vorgang bemerkt und stellten den Fußgänger zur Rede. Der gab laut der Anwesenden noch seine Daten an und machte sich dann davon mit den Worten: „Ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben.“ Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

