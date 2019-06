Fragen an Grünen-MdL? In der Freisinger Villa Berta gibt‘s Antworten

Sein Regionalbüro hat MdL Johannes Becher (Grüne) in der Villa Berta eröffnet. Dort gibt‘s regelmäßig Infos

Freising – Seit über einem halben Jahr ist Johannes Becher aus Moosburg nun im Bayerischen Landtag als Abgeordneter tätig. Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist er Sprecher für kommunale Fragen und frühkindliche Bildung sowie Betreuungsabgeordneter für die Landkreise Freising, Erding und Pfaffenhofen. „Es ist mir wichtig, für die Menschen aus diesen Landkreisen vor Ort ansprechbar zu sein“, sagt Becher. Deswegen wurde am Samstag ein Regionalbüro in der Villa Berta an der Haydstraße 2 eröffnet.

Becher wolle damit den Bürgern einen geschützten Raum bieten, in dem sie mit ihren Anliegen unkompliziert und in ihrem direkten Umfeld den Abgeordneten kontaktieren können. Der MdL wird im Büro regelmäßig Sprechstunden anbieten. „Außerdem bietet das Regionalbüro zwei meiner Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, Berufsleben und Kinderbetreuung besser in Einklang zu bringen. Wir nutzen die digitalen Möglichkeiten, sodass sie nicht jeden Tag nach München in den Landtag pendeln müssen“, erklärt Becher.

Bei Sekt und vegetarischen Schmankerln betonte Johannes Becher am Samstag seine Rolle als Ansprechpartner für die Menschen in den von ihm betreuten Wahlkreisen. Es seien „bewegte Zeiten“ – und wie Politik in Zukunft gestaltet werden soll, stehe derzeit besonders in der Diskussion.

Der junge Abgeordnete will seinen Fokus deshalb ganz klar auf ein Miteinander setzen, das an den bestmöglichen Lösungen ausgerichtet ist, und sich nicht zu sehr mit parteipolitischen Zankereien aufhalten. ft

Gut zu wissen

Die erste Bürgersprechstunde im neuen Regionalbüro ist für Samstag, 6. Juli, ab 9 Uhr angesetzt.

Das Büro ist ab sofort donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Weiterhin ist der Abgeordnete jederzeit unter johannes.becher@gruene-fraktion-bayern.deoder in seinem Landtagsbüro unter Tel. (0 89) 41 26 37 61 zu erreichen.