Seit 35 Jahren: Partnerschaft des Landkreises Freising mit chinesischer Stadt Weifang feiert Jubiläum

Das Online-Meeting mit Vertretern der chinesischen Stadt Weifang, mit der der Landkreis Freising seit 35 Jahren eine Partnerschaft pflegt, sollte die freundschaftlichen Bande festigen. © Landratsamt

Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Freising und der chinesischen Stadt Weifang hat man sich jetzt per Video ausgetauscht.

Landkreis Freising – Bereits seit 35 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Freising und der Stadt Weifang in der Provinz Shandong in China. Anlässlich des Jubiläums fand eine Videokonferenz zwischen dem Bürgermeister der Stadt Weifang, Liu Yun, und Landrat Helmut Petz statt, wie jetzt das Landratsamt meldete. „In diesem Rahmen bekräftigten beide Seiten den Willen zu Partnerschaft und Zusammenarbeit, indem sie ein „Memorandum zur Vertiefung der Kooperation“ unterzeichneten. Wie schon in der Vergangenheit soll der Austausch in den Bereichen Bildung, Forschung und Wissenschaft, Wirtschaft und Handel sowie Kultur und Sport stattfinden“, schreibt Behördensprecher Robert Stangl: „Vor allem die Bedeutung der Zusammenarbeit beim Thema Klimaschutz hoben sowohl Landrat Petz als auch Bürgermeister Liu hervor.“

Stangl weiter: „In den vergangenen Jahren hatte es Besuche und Gegenbesuche gegeben, wie zum Beispiel gegenseitige Messebeteiligungen und wirtschaftlicher Austausch. Höhepunkt war der Besuch einer Juniorenmannschaft aus Moosburg in Weifang zu einem Fußballturnier. Im Gegenzug reisten Weifanger Fußballer nach Moosburg zum Isar-Cup. Der Ausbruch der Corona-Pandemie erschwerte die Zusammenarbeit stark.“

Trafen sich zur Videokonferenz mit den Partnern aus Weifang (v. l.): Dr. Hongbin Zhang aus Moosburg, Landrat Helmut Petz, Claudia Betz (Fachbereich Wirtschaftliche und digitale Entwicklung am Landratsamt Freising) und Prof. Dr. Josef Schrädler, Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan. © Landratsamt

An der Videokonferenz nahmen auch Ole Grogro, Vertreter der deutschen Botschaft in Peking, Tong Defa, Generalkonsul der Volksrepublik China in München, sowie Vertreter des Auswärtigen Amts der Stadt Weifang und der Provinz Shandong teil. Im zweiten Teil der Videokonferenz ging es um den wirtschaftlichen Austausch zwischen Freising und Weifang. Laura Gaissmaier, stellvertretende Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Erding-Freising, stellte die Wirtschaft im Landkreis vor „und beeindruckte mit interessanten Daten und Fakten“, so Robert Stangl

Direktor Josef Schrädler stellte die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan vor und ging dabei vor allem auf die internationalen Beziehungen ein. Auch das Unternehmen Weichai Power aus Weifang sowie die Bosch GmbH nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Tätigkeiten in Weifang und Deutschland kurz vorzustellen. Michael Robby aus Rosenheim von der Subtor Präzisions-Rotationsmaschinen GmbH und Ehrenbürger der Stadt Weifang, berichtete von der guten Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und Weifang.

„Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit in Zukunft wieder einfacher wird und ein weiterer Austausch zwischen der Stadt Weifang und dem Landkreis Freising folgen wird“, sagte Landrat Petz. Er lud Bürgermeister Liu nach Freising ein und wurde im Gegenzug nach Weifang eingeladen, sobald es wieder möglich ist, sich persönlich zu treffen und nach China zu reisen.

