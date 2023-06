Seit Jahresbeginn sinkende Arbeitslosenzahlen: Arbeitsmarkt im Kreis Freising ist weiterhin stabil

Agentur entlastet Unternehmen bei Weiterbildung

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Im Kreis Freising setzt sich die positive Entwicklung weiter fort.

Landkreis – Der positive Trend auf dem regionalen Arbeitsmarkt setzte sich im Mai 2023 weiter fort: Die Agentur für Arbeit zählte in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding und Freising insge-samt 8704 Arbeitslose. Das waren 248 Personen weniger im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf einen aktuellen Wert von 2,3 Prozent.

„Seit Jahresbeginn registrieren wir konstant sinkende Arbeitslosenzahlen und eine fallende Arbeitslosenquote in unserem Agenturbezirk“, bilanziert Katja Kürmaier, stellvertretende Chefin der Agentur für Arbeit Freising. „Wir freuen uns, dass sich der regionale Arbeitsmarkt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin robust und vor allem aufnahmebereit zeigt.“

Im Mai konnten 2644 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden. 2400 Frauen und Männer meldeten sich zeitgleich bei ihrer Agentur für Arbeit neu arbeitslos – das waren 283 Menschen weniger im Vergleich zum Vormonat. „Der erneute Rückgang der Arbeitslosenzahl im Mai spricht für die Stabilität in der Region. Darüber hinaus wird uns ein unverändert hoher Arbeits- und Fachkräftebedarf gemeldet, der sich über viele Branchen und Be-rufsbereiche erstreckt“, so Katja Kürmaier.

Personalnachfrage

Im Mai informierten die Unternehmen die Arbeitsagentur über 837 neu zu besetzende Arbeitsstellen in den vier Landkreisen. Insgesamt befanden sich zuletzt 6427 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Freising. Ein genauer Blick auf die Zahlen verrät, dass die Betriebe vor allem gut ausgebildete Arbeitskräfte suchen: So richten sich mit 5282 Stellen rund 82 Prozent der gemeldeten Arbeitsangebote an Fachkräfte. 1145 der offenen Arbeitsstellen sind Angebote im Helferbereich. Die Agentur für Arbeit Freising unterstützt den Fachkräftebedarf mit einer Vielzahl an Qualifizierungen und Weiterbildungen. „Wir beraten Unternehmen ganz individuell bezüglich Qualifizierungsbedarfen von Beschäftigten und entlasten bei Weiterbildungsvorhaben auch finanziell – zum Beispiel durch die Übernahme von Lehrgangskosten oder die Auszahlung von Entgeltzuschüssen. Bei der Durchführung der Qualifizierungen können Betriebe und Beschäftigte flexibel agieren. Dies gilt für den Pflegebereich, für die Bereiche Lager und Produktion, bei handwerklichen Berufen oder im kaufmännischen Sektor gleichermaßen“, erklärt Katja Kürmaier.

Ausbildungsmarkt

Eine unverzichtbare Säule zur Sicherung des Fachkräftebedarfs ist die Erstausbildung von Jugendlichen. Somit zeichnen sich die Betriebe im Agenturbezirk im Berufsberatungsjahr 2022/2023 erneut durch eine hohe Ausbildungsbereitschaft aus: Zwischen Oktober 2022 und Mai 2023 meldeten die Unternehmen der Agentur für Arbeit 3096 offene Ausbildungsstellen in den Landkreisen Ebersberg, Erding, Dachau und Freising. Das waren 197 Stellen mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr. Zeitgleich nutzten 2249 Jugendliche auf Ausbildungssuche die Angebote der Berufsberatung, 113 Personen weniger als im Vorjahr. Bis Mai konnten 1315 der Jugendlichen eine berufliche oder schulische Perspektive entwickeln. 934 Personen waren jedoch noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle.

Die Chancen, eine passende Lehrstelle in der Region zu erhalten sind weiterhin sehr gut: Im Mai waren 1626 der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen vakant. Gesucht werden aktuell Nachwuchskräfte für die unterschiedlichsten Berufe und Branchen: Einzelhandelskaufleute ebenso wie Verkäuferinnen und Verkäufer, Handelsfachwirtinnen und -wirte, Kaufleute in den Bereichen Büromanagement oder Großhandelsmanagement, Lagerlogistik-Fachkräfte oder Zahnmedizinische Fachangestellte. Auch im Handwerk sind noch Ausbildungsplätze zu vergeben. Jugendlichen auf Ausbildungssuche, die bislang keinen Kontakt mit der Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur hatten, empfiehlt Katja Kürmaier unter der kostenfreien Nummer (0800) 4 55 55 00 einen Termin zu vereinbaren.

Landkreis Freising

Bei der Agentur für Arbeit Freising waren im Mai insgesamt 2914 Personen arbeitslos gemeldet, 96 Frauen und Männer weniger als noch im April 2023. Damit sank laut Agentur die Arbeitslosenquote für den Landkreis um 0,1 Punkte auf einen aktuellen Wert von 2,6 Prozent.

Die Unternehmen informierten den Arbeitgeber-Service der Freisinger Arbeitsagentur zuletzt über 356 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis. Damit befanden sich im Mai insgesamt 2195 offene Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit.

Zwischenbilanz

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2022 sind laut Agenturbericht acht Monate vergangen. In dieser Zeit meldeten die Betriebe 1157 zu besetzende Ausbildungsstellen im Landkreis. Das waren 124 Stellen mehr im Vergleich zum Vor-jahreszeitraum. 574 Ausbildungsstellen waren im Mai noch vakant. Zeitgleich nahmen 782 ausbildungsinteressierte Jugendliche das Beratungsangebot der Agentur für Arbeit wahr (23 Personen mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Davon waren im Mai weiterhin 285 junge Leute auf der Suche nach einer beruflichen oder schulischen Perspektive. ft

