Selbst im Tod war niemand gleich: Moosburg-Experte über den Alltag der Stalag-Kriegsgefangenen

Große Resonanz fand Dominik Reither mit seinem Vortrag über das Stalag VII A.

Wie lebten die Tausenden Kriegsgefangenen im Stalag VII A in Moosburg? Das erläuterte Dominik Reither in einem gut besuchten Vortrag beim Historischen Verein Freising.

Freising/Moosburg – Vom Moosburger Kriegsgefangenenlager Stalag VII A ist heute nur noch die Sabathiel-Baracke übrig. Zwischenzeitlich waren dort jedoch rund 70 000 Menschen untergebracht. Über deren Alltag referierte der Moosburger Historiker, Jurist und Kulturpreisträger Dominik Reither am Montag beim Historischen Verein in Freising. Vor weit über 100 Interessierten sorgte er mitunter für Gänsehautmomente.

„Deutschland wollte keine schlechte Presse haben“

Polnische Kriegsgefangene waren die ersten, die im Stalag VII A untergebracht wurden – im Jahr 1939, kurz nach Kriegsbeginn. „Die Gefangenen wurden unterschiedlich behandelt“, erklärte Reither. „Die Briten und Amerikaner waren geschützt durch die Genfer Konvention, hier wollte Deutschland keine schlechte Presse haben.“ Deutlich schlechter erging es französischen und jugoslawischen Gefangenen, sowjetische und italienische Soldaten waren im Grunde „völlig rechtelos“.

Das Erstaunliche und Einmalige in der deutschen Stalag-Geschichte: Die Moosburger Offiziere verweigerten der Gestapo die Verlegung von sowjetischen Gefangenen ins Konzentrationslager, wo sie der sofortige Tod erwartet hätte. „Hier wird deutlich, dass Widerstand auch spät und an diesen Ort möglich war. Für die deutschen Offiziere hatte es übrigens keinerlei Konsequenzen.“ Aber auch eine Hierarchie unter den Gefangenen sei normal gewesen. Weil etwa die Amerikaner aus der Heimat reichhaltige Lebensmittelpakete erhielten, konnten sie unliebsame Arbeiten wie das Reinigen der Latrinen an sowjetische Gefangene abdrücken – gegen Bezahlung via Konservendosen oder Schokolade. Und selbst im Tod war dort niemand gleich: Während etwa dem Wunsch der Briten nach einem Begräbnis nach Wahl nachgekommen wurde, meist ein Verbrennen und Verstreuen des Leichnams nach indischer Tradition, wurden russische Gefangen laut Reither schlichtweg „verscharrt“.

Kinder „bezahlten“ mit Brot für Spielzeug

Weil die Gefangenen auch auf Arbeitseinsätze auf Bauernhöfen, in der Industrie oder Handwerksbetrieben warteten, war das Thema Freizeitgestaltung kein gänzlich unwichtiges. Was es gab: eine 100-Meter Laufbahn, Theatergruppen, Musikaufführungen und natürlich kirchliche Feste wie etwa Fronleichnamsprozessionen. „Die Franzosen haben sogar eine Zeitung herausgebracht“, so Reither. Während sich die besser gestellten Gruppen von ihrem erarbeiteten Taschengeld durchaus mal eine Halbe Bier leisten konnten, kämpften die rechtelosen ums Überleben und fertigten einfachstes Spielzeug aus Holz oder Blech. Das wurde dann über den Lagerzaun befördert, im Gegenzug warfen Kinder wohl Brot ins Stalag – unerlaubterweise.

Wohl um die 1200 Menschen überlebten den Aufenthalt im Lager nicht, die Krankenakten geben dazu Auskunft über den sozialen Status: Während die rechtelosen Gruppen an Durchfall oder Fleckfieber verstarben, typischen Erkrankungen in Folge schlechter Bedingungen, starben Amerikaner und Briten an Scharlach, Schussverletzungen oder an Krebs. „Dennoch war die Todesrate in Moosburg im Vergleich zu anderen Gefangenenlagern gering“, so Reither. Weil 1945 Lager aufgelöst und zusammengelegt wurden, kam es zu Kriegsende zu einer massiven Überbelegung im Stalag VII A: mehr als 70 000 Menschen in einem Lager, das für 10 000 geplant worden war. Dem Befehl, das Stammlager aufgrund der nahenden Besatzermächte zu räumen und zu vernichten, widersetzten sich die Offiziere. Moosburg und das Stalag wurden kampflos den Amerikanern übergeben.

