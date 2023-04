Selbstbestimmt bis in den Tod: Infoabend in Freising zum Thema assistierter Suizid

MdB Mehltretter (SPD) organisiert Expertenrunde

Es war ein schweres Thema, zu dem SPD-MdB Andreas Mehltretter eingeladen hatte: das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und assistierten Freitod.

Freising – Das Thema ist per se kein einfaches, bedarf noch zahlreicher Diskussionen und Justierungen vor einer neuen Gesetzgebung: Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben durch einen assistierten Freitod ab dem 18. Lebensjahr – nach Gesprächen mit Ärzten, Psychologen und möglicherweise einem bis dato nicht definiertem Beratungsteam.

Weil dieses Thema aktuell vielen Leuten unter den Nägeln brennt, hat vor kurzem MdB Andreas Mehltretter (SPD) zu einem Infoabend geladen. Hintergrund: 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Die Begründung: Das Verbot gehe nicht mit dem Grundgesetz einher, weil es das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzte. Dem Bundestag obliegt es nun, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das den sogenannten assistierten Suizid regelt. Denn im Gegensatz zur aktiven Sterbehilfe, bei der dem Patienten aktiv ein Mittel verabreicht wird, das unmittelbar tödlich wirkt, wird beim assistierten Suizid dem Betroffenen ein Mittel „nur“ ausgehändigt, mit dem er sich dann selbst töten kann – etwa in Form eines Getränks.

Gesetzesvorlage in der Planung

„Ja, das ist ein sehr schweres Thema“, bestätigte Mehltretter im vollbesetzten Furtnersaal: Ein Thema, das aktuell im Bundestag auf dem Tisch liege und zu dem es in „einigen Wochen oder Monaten“, so Mehltretter, eine Gesetzesvorlage geben werde.

„Heute einen schönen Abend zu wünschen, ist schon schwierig“, betonte die Moraltheologin des Deutschen Ethikrats, Prof. Kerstin Schlögl-Flierl, die in einem Ethikgremium seit rund zwei Jahren über den assistierten Suizid diskutiert. Die Fakten: 90 Prozent der Menschen mit einem Suizid-Wunsch hätten laut Schlögl-Flierl einen „psychologischen Hintergrund“, bei zehn Prozent könne man hingegen von einem sogenannten Bilanz-Suizid sprechen. Das Wichtigste für sie: „Den Suizidwunsch ansprechen und nicht wegschieben.“ Die Beweggründe für den Wunsch auf selbstbestimmtes Sterben seien vielfältig: Sie reichen „von Einsamkeit bis hin zu terminalen Erkrankungen“.

Im Fokus steht Suizidprävention

Zentral, neben der freien Verantwortlichkeit, sei für sie aber auch eine Suizidprävention, die sie sich durchaus auch auf einem Schul-Stundenplan vorstellen könne. Ein Satz brachte dann aber doch einige Zuhörer zum Schlucken: „Das Gesetz regelt die Causa dann natürlich für alle, für den Schwerkranken genauso wie für die junge Frau mit Liebeskummer.“ Deutlich erkennbar müsse auf jeden Fall der freie Wille sein. Die Frage allerdings, wie dieser freie Wille zweifelsfrei erkannt werden könne, beschäftigt momentan viele Experten. Eine Möglichkeit: die verpflichtende Beratung durch ein Team aus Ärzten, Psychologen sowie Hospiz- und Palliativmitarbeiter über mehrere Termine hinweg. „Der assistierte Suizid ist das höchste Maß der Selbstbestimmung“, so Schlögl-Flierl, „aber halt auch irreversibel.“

„Das, was ich sage, sind meine persönlichen Einstellungen und Erfahrungen“, betonte anschließend die Palliativmedizinerin und Ethikberaterin Hiltrud Rock-Herrmann vom Klinikum Freising. Ihre Erfahrungen: „Viele Menschen auf der Palliativstation halten ihr Leid einfach nicht mehr aus und wollen es abkürzen.“ Weil viele Menschen Angst vor der Äußerung eines Suizidwunschs hätten, weil sie damit die Einweisung in die Psychiatrie befürchten, müsse laut Rock-Herrmann ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden: „Jeder hat ein Recht auf einen Suizid.“

Qualifizierte Gesprächspartner für Betroffene

Was ihrer Meinung nach Betroffene mit einem Sterbewunsch dringend brauchen, seien qualifizierte Gesprächspartner und Menschen, die Zeit haben, zuzuhören – auch um herauszufinden, ob sich jemand in einer temporären Krisensituation befinde: „Ich bin für einen sehr liberalen Umgang mit dem assistierten Suizid, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde.“ Was sie damit meinte: Dem suizidalen Menschen das Getränk zu überreichen.

Die Fragen und Anmerkungen bei der anschließenden Diskussionsrunde waren natürlich überaus facettenreich. Eine Dame wollte etwa wissen, wie der begleitete Suizid bei Depressionen oder Demenz ausschauen könne. „Bei der Depression ist der freie Wille eingeschränkt, hier brauchen wir Hürden und etwa Rücksprachen mit dem Hausarzt – wir müssen hier ganz nah bei den Menschen sein“, so Rock-Herrmann. Anders schaue es schon bei der Demenz aus, denn der assistierte Suizid wäre hier nur im Frühstadium rechtlich möglich – allerdings wäre das dann ein vorgezogener Freitod bei noch guter Lebensqualität, was die Medizinerin sehr skeptisch betrachtete. Die Anmerkung eines Zuhörers, dass die Möglichkeit eines assistierten Suizids „das letzte Ass im Ärmel sei“ konnte Rock-Hermann bestätigen – aus Studien sei bekannt, dass zahlreiche Betroffene sich darüber informieren, es aber dann erst mal doch nicht umsetzen.

Wie genau sich die Beratungsteams zusammensetzen, sei noch völlig unklar. Ebenso stehe noch nicht fest, wie und wo das Medikament ausgegeben werden könnte. Was laut Mehltretter hingegen schon klar sei: Patienten mit terminalen Erkrankungen sollen speziell vom Gesetz behandelt werden – unter anderem durch eine schnellere Beratungsformel.

Gut zu wissen

Wer selbst suizidale Gedanken hat oder sie bei einem Angehörigen oder Bekannten feststellt, dem bietet die Telefonseelsorge Hilfe an: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern (0 800) 1 11 01 11 und (0 800) 1 11 02 22. Eine Online-Beratung ist über die Webseite telefonseelsorge.de möglich.

Richard Lorenz

