Freisinger Polizei ist alarmiert: Sexualdelikte haben sprunghaft zugenommen

Von: Helmut Hobmaier

Weniger Körperverletzungen, weniger Diebstähle, weniger Betrügereien und weniger Rauschgiftdelikte: vier große Pluspunkte in der Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Freising für 2021. Und doch trübt eine Tendenz den positiven Trend gewaltig: Die Zahl der Sexualdelikte hat sprunghaft zugenommen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Pandemie hat im Bereich der PI Freising für einen Rückgang bei Diebstahl, Einbruch und Körperverletzungen gesorgt - aber auch zum Anstieg der Sexualdelikte.

Freising – Weniger Körperverletzungen, weniger Diebstähle, weniger Betrügereien und weniger Rauschgiftdelikte: vier große Pluspunkte in der Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Freising für 2021. Insgesamt ging die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 Prozent zurück: von 2822 auf 2516. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 1,5 auf nunmehr sehr erfreuliche 66,5 Prozent. Und doch trübt eine Tendenz den positiven Trend gewaltig: Die Zahl der Sexualdelikte hat sprunghaft zugenommen. Und da gibt es einen alarmierenden Trend.

Jugendliche schicken Pornobilder herum

In 179 Fällen von Sexualstraftaten (Vorjahr 109) musste die Polizei ermitteln. „121 Anzeigen wurden für diesen Deliktbereich mit Tatort Freising aufgenommen“, berichtet Polizeioberrat Matthias Schäfer. 47 weitere Anzeigen verteilten sich auf die restlichen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Inspektion: Acht in Kirchdorf und Wolfersdorf, sechs in Kranzberg und Hohenkammer, fünf in Zolling, vier in Attenkirchen und Marzling, zwei in Haag, Langenbach, Paunzhausen – und kein Fall in Allershausen.

PI-Chef Schäfer: „Einen Schwerpunkt bildete hierbei das Verbreiten von pornografischen Schriften, worunter auch das Umherschicken von pornografischen Bildern zwischen Mobiltelefonen Jugendlicher und Kinder erfasst wird.“ Ansonsten handelt es sich um Delikte der sexuellen Belästigung oder Nötigung sowie des sexuellen Missbrauchs. Das Strafrecht sei in diesem Bereich erst im Sommer 2021 verschärft worden, betont Schäfer. Immerhin: In lediglich vier Fällen wurde wegen des Tatbestands der Vergewaltigung ermittelt. Im Vorjahr waren es noch zehn Vergewaltigungen.

Weniger Alkohol – weniger Schlägereien

Bei den Körperverletzungen wurde eine Abnahme der Fallzahlen in Höhe von 24,4 Prozent festgestellt, wie die PI erfreut mitteilt. 134 von insgesamt 192 Delikten seien in Freising begangen worden. Die übrigen Körperverletzungsdelikte verteilten sich wie folgt auf Allershausen (7), Attenkirchen (7), Haag (1), Hohenkammer (11), Kirchdorf (6), Kranzberg (6), Langenbach (1), Marzling (5), Paunzhausen (2), Wolfersdorf (2), und Zolling (10).

PI-Leiter Schäfer betont: „Die Reduzierung in diesem Deliktbereich dürfte zu einem Großteil auf den coronabedingten Mangel an alkoholindizierten Begegnungen im öffentlichen Bereich zurück zu führen sein.“

Einen weiteren großen Anteil an der Gesamtdeliktszahl haben nach wie vor Diebstahlsdelikte, obwohl laut Kriminalstatistik ein weiterer Rückgang von 24,6 Prozent registriert werden konnte. Von 533 Delikten insgesamt wurden allein 448 in Freising festgestellt. Die Anzahl der Wohnungseinbrüche fiel von 21 auf nur sieben Taten (ein Rückgang von 66,7 Prozent). Dreimal schlugen die Einbrecher in Freising zu, zweimal in Allershausen und je einmal in Zolling und Wolfersdorf. Schäfer kommentiert: „Die Bürger in Freising und Umgebung können sich hier sicher fühlen.“

Corona legt auch dieRadldiebe lahm

Im Bereich der Fahrraddiebstähle konnte ebenso ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden. 140 Räder wurden entwendet, davon 126 in Freising. Dies bedeutet einen Rückgang von 47 Prozent. Bei den Ladendiebstählen gab es ein Minus von 5,5 Prozent. Von den 104 registrierten Fällen fanden in Freising allein 95 statt. Die Fallzahlen im Betrugsbereich reduzierten sich von 250 auf 190 Fälle, also um 24 Prozent.

Impfpass-Fälschungenschlagen voll durch

Bemerkenswert, aber nicht überraschend: Ein Anstieg um 24,6 Prozent auf 86 Delikte (davon 61 in Freising) registrierten die Gesetzeshüter im Bereich der Urkundenfälschung. Und gefälscht wurden hier vor allem Impfpässe. „Vermehrt versuchten Personen, mit gefälschten Impfzertifikaten und Impfpässen entsprechende Regelungen zu umgehen“, lautet die Erklärung in der Statistik.

Einen leichten Rückgang gab es schließlich noch im Bereich der Rauschgiftdelikte, und zwar um 12,1 Prozent. Der Schwerpunkt lag dabei im Bereich Cannabis- und Marihuanabesitz. 392 Rauschgiftdelikte wurden registriert, 299 davon in Freising.

PI-Chef verspricht: Bürger sind sicher

Dass die positiven Zahlen nicht darauf zurückzuführen sind, dass die Gauner langsam aussterben, ist der Polizei klar. Ein „beachtlicher Teil der rückläufigen Zahlen“ lasse sich mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen erklären.

Trotzdem arbeite die Polizei ausgesprochen erfolgreich, resümiert der Polizeichef Matthias Schäfer; „Die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der PI Freising können sich daher weiterhin sicher fühlen“.

