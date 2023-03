Sexuelle Übergriffe auf Freisinger Party: Bewährungsstrafe für 25-Jährigen

Es wurde ordentlich gebechert auf der Party. © igor terekhov/IMAGO

Mehrere junge Frauen belästigte ein 25-Jähriger nach einer Party sexuell. Jetzt bekam er die Quittung vor Gericht.

Freising - Was eine Freisinger Mutter nach der Party ihrer Tochter im August 2021 erleben musste, lässt sich nicht mehr unter der Rubrik „da müssen alle Eltern einmal durch“ verbuchen. Eine Freundin hatte ihrer Tochter anvertraut, am Morgen nach der Sause noch im Halbschlaf und mit Restalkohol im Blut von einem Partygast sexuell belästigt worden zu sein. Die Mutter erstattete Anzeige.

Es kam zu einem „Dominoeffekt“, wie der ermittelnde Beamte von der Kripo Erding vor dem Amtsgericht sagte: Ein Mädchen nach dem anderen berichtete ebenfalls von sexuellen Übergriffen des jungen Mannes, den sie gar nicht oder nur vom Sehen gekannt haben.

Daniela Domjan, die Verteidigerin des Angeklagten (25), erklärte, ihr Mandant wolle die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht in Abrede stellen. „Abgesehen von dem Kuss kann er sich aber an nichts mehr erinnern.“ Den Kuss bekam der von Staatsanwältin Barbara Streicher vertretenen Anklage zufolge am Morgen des 1. August eine junge Frau, die auf einem Sofa im Keller des Hauses schlief. Noch im Halbschlaf erwiderte sie den Kuss. Als sie aufwachte und die Situation erfasste, drückte sie den Angeklagten sofort von sich.

Der Angeklagte nutzte den Schlaf der jungen Frauen aus

Der 25-Jährige schlich weiter durchs Haus in der Absicht, die alkohol- und schlafbedingte eingeschränkte Handlungsfähigkeit der weiblichen Partygäste auszunutzen und sich ihnen sexuell zu nähern, wie es in der Anklage hieß. Einem Mädchen, das im Zimmer der Gastgeberin schlief, griff der 25-Jährige unters T-Shirt. Dann kam es zu einem Übergriff, der „an Geschmacklosigkeit, nicht zu überbieten war“, wie Richter Christian Lederhofer fand. Bei diesem Übergriff nutzte der 25-Jährige wieder den Schlaf einer jungen Frau aus und versuchte Oralverkehr mit ihr. „Das war wirklich eine absolute Sauerei“, sagte Lederhofer.

Obwohl am schlimmsten betroffen, wirkte die oben genannte junge Frau auf den Ermittler „noch am gefasstesten“. Sie komme damit schon klar, habe sie in der Zeugenvernehmung gesagt. Es gehe ihr vielmehr um ihre Freundinnen. Diese wirkten vor Gericht eingeschüchtert. Sichtlich erleichtert nahmen sie zur Kenntnis, dass ihnen aufgrund des Geständnisses des Angeklagten eine weitere Aussage erspart blieb.

Die Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt

Auf den Kommentar Lederhofers, er könne sich schon vorstellen, dass auch sie auf der Party „ordentlich getankt“ hätten, folgte kein Widerspruch. Der 25-Jährige hatte Alkohol in rauen Mengen getrunken. Dazu kam eine Ecstasy-Tablette. Er habe nur ein Mädchen vom Sehen von der Bushaltestelle her gekannt. Auf die Party habe ihn ein Bekannter eingeladen. Jetzt fand er immerhin den Mut, sich bei den jungen Frauen persönlich zu entschuldigen.

Das Schöffengericht verurteilte den mehrfach vorbestraften 25-Jährigen schließlich wegen sexuellen Übergriffs in zwei Fällen sowie sexueller Belästigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten. Da er vier Monate in U-Haft saß, wurde sie auch hinsichtlich des entsprechenden Hafteindrucks zur Bewährung ausgesetzt.