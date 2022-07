Mit verantwortungsvollem Blick von Pulling aus in die berufliche Zukunft gestartet

Abschied vom Sonderpädagogischen Förderzentrum

31 Schülerinnen und Schüler dreier Abschlussklassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums wurden jetzt verabschiedet. Dabei gab‘s viel Lob für den Jahrgang.

Freising – Gut gerüstet für die Zukunft sind 31 Schülerinnen und Schüler dreier Abschlussklassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums Freising. Schulleiterin Daniela Höhn überreichte am Freitag die Abschlusszeugnisse im Bildungsgang Lernen beziehungsweise dem Abschluss der Mittelschule: „Ihr habt Wissen, Können, Fähigkeiten und praktische Fertigkeiten erworben. Jede und jeder in ihrem oder seinem ganz eigenen Tempo.

Einige Schüler kannte sie durch die schulvorbereitende Einrichtung (SVE) schon seit deren Vorschulalter, viele seit dem Besuch der ersten Klasse und andere, die im Laufe ihrer Schulzeit das Förderzentrum besuchten. Eine lange Zeitspanne vom Kindergartenkind zum Jugendlichen.

Die Abschiedsworte

Froh klangen die Abschiedsworte von Martina Weishaupt, Leiterin der Nachmittagsbetreuung am Sonderpädagogischen Förderzentrum: „Wir freuen uns, dass ihr alle da seid, das tut meinem Herzen gut. Nach den zwei Corona-Jahren mit Lockdown und Online-Unterricht war es sehr schwierig, von dieser ganzen Unordnung auf die Ordnung zu kommen. Auf dieser Spur seid ihr aber jetzt. Um auf diesen Weg zu kommen, braucht man Selbstvertrauen. Glaubt weiterhin an euch. Hinterfragt nicht ständig, was ihr nicht könnt. Blickt auf das, was ihr könnt!“

Viel Distanz

Der diesjährige Abschlussjahrgang war geprägt von viel Distanz. In der siebten und achten Klasse erfolgte ein Großteil des Unterrichts online. Erst mit dem jetzigen Schuljahr ging es im Präsenzunterricht nach täglichem Testen und der Maskenpflicht im Herbst nahezu normal weiter. „Den Schülerinnen und Schülern ist pandemiebedingt unendlich viel abgegangen, vor allem in der Gruppe.

All die Dinge, die über das normale Unterrichtsprogramm hinausgehen. Betriebe konnten teilweise keine Praktikanten nehmen, Betriebsbesichtigungen wurden manchmal nur digital durchgeführt, da mussten die Jugendlichen flexibel sein und manchmal sogar etwas ausprobieren, was nicht ihrem ersten Wunschberuf entsprach“, berichtete die Klassenleiterin Gabriele Murr.

Die Entscheidungen

„Entscheidungen für die Berufswahl mussten gefunden werden, obwohl weniger Praktika möglich waren. In diesem Schuljahr haben die Jugendlichen sehr viel geleistet. Intensiv haben wir sie auf den Abschluss vorbereitet“, erzählte Lehrer Klaus Herbst und führte weiter fort, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine Entscheidung bezüglich der Berufswahl fällen konnte.

Sehr viele machen ein Berufsvorbereitungsjahr, das eine gute Grundlage für eine mögliche Ausbildung darstelle. Manche machen dann eine Ausbildung, wie zum Anlagenmechaniker, Verkäufer oder Straßenbauer.

Jammern ändert nichts

Kerstin Hausmann, Klassenleiterin der dritten Abschlussklasse, betonte: „Ich habe die Einstellung, Herausforderungen als Lern- und Entwicklungschancen zu sehen. Jammern ändert nichts an der Situation. Meine Schülerinnen und Schüler sind definitiv erwachsener geworden. Besonderen Wert habe ich darauf gelegt, dass sie lernen, sich ihre eigene Meinung zu bilden und mit Argumenten dafür einzustehen und die Ansichten der Anderen zu akzeptieren. Gehört und ernst genommen zu werden war ein guter Weg.“

Emotionaler Rückblick

Etwas lauter wurde es bei einer von Johannes Goerge (Heilpädagogischer Förderlehrer) erstellten Diashow, die die vergangenen Schuljahre Revue passieren ließ. Dabei wurde viel gelacht, manchmal aber auch die eine oder andere Träne verdrückt. In einem eigens umgetexteten Lied verabschiedeten sich Goerge und Hausmann von den Jugendlichen.

Blick in die Zukunft

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Mit diesem Spruch von Albert Einstein führte Höhn ihre Schüler hin zu dem, was kommen wird: Die Zukunft, in der sie leben werden und die sie gestalten können. „Gestaltet eure und unsere Zukunft. Wir trauen euch sehr viel zu.“ ft

