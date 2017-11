Nach der Geiselnahme im Pfaffenhofener Landratsamt vom Montag zeigt sich Freisings Landrat Josef Hauner betroffen. Denn auch in seinem Amt kam es schon zu bedrohlichen Situationen. Dort hält man deshalb ein vielschichtiges Sicherheitskonzept vor.

Freising – „Es macht einen fassungslos, wie schnell Mitarbeiter einer Behörde in Lebensgefahr kommen können“, zeigte sich gestern Landrat Josef Hauner betroffen nach der Geiselnahme im Pfaffenhofener Landratsamt. Er denkt zurück an den März, als in seinem Haus im Jugendamt ein Mann in das Büro stürmte und die Mitarbeiter massiv bedrohte, bis die Polizei kam: „Auch das hätte eskalieren können.“ Danach war für einige Zeit ein Security-Dienst engagiert, der das Stockwerk im Auge hatte.

Genauso wie Ende August, als ein psychisch Kranker im Sozialamt lautstark ausflippte und danach in Hauners Büro im Altbau stürmte: Als er den Landrat nicht antraf, randalierte er, riss ein Kreuz von der Wand und kippte eine Heiligenstatue um. Die Polizei klärte die Situation.

Auch wenn’s zu diesen Vorfällen kam: Sicherheit sei laut Pressesprecher Robert Stangl „seit Jahren ganz oben auf der Tagesordnung“. So wurden etwa im Sozial- und Jugendamt Alarmknöpfe in den Büros installiert: „Dadurch sind die Mitarbeiter miteinander vernetzt, können helfen oder die Polizei alarmieren.“ So sei das übrigens auch in den beiden oben geschilderten Fällen geschehen.

Zudem gibt es regelmäßige Mitarbeiter-Sicherheitstrainings, sogenannte „Deeskalationskurse“ der Polizei. Das sei besonders wichtig Robert Stangl: „Denn der Ton wird rauer gegenüber den Mitarbeitern.“ Insbesondere im sozialen Sektor seien die Kollegen gefordert. Landrat Hauner fügt hinzu: „Wir müssen bei aller Vorsicht eine bürgernahe und offene Behörde bleiben.“ Aus dem Landratsamt einen Hochsicherheitstrakt zu machen, davon halte er nichts.

„Die Gesellschaft verroht zunehmend“, schildert Freisings Vize-Polizeichef Michael Ertl seinen „subjektiven Eindruck“: „Die Hemmschwelle, gewalttätig zu werden, sinkt immer mehr.“ Wer glaube, das SEK mache bei der Polizei den „gefährlichsten Job“, der irre: „An erster Stelle steht die Verkehrspolizei, danach kommt die Streife.“

Als Ertl Anfang der 90er-Jahre seinen Polizeidienst begann, wurde er noch belächelt, als er sich regelmäßig die schusssichere Weste überstreifte: „Heute ist dieser Schutz Routine.“ Mit Blick auf die Gefahr zu befürchtender Nachahmer nach dem Pfaffenhofener Vorfall meint er: „Nach dem erfolgreichen Polizeieinsatz müsste jedem klar sein, dass solche Aktionen nichts bringen.“

