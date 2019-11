Gauner am Apparat: Falsche Polizisten wollen Freisinger aushorchen

Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus und wollen ihre Opfer nach Wertsachen aushorchen: Gauner sind mit einer üblen Masche im Landkreis aktiv.

Freising– Immer wieder kommt es im Landkreis Freising zu Anrufen falscher Polizisten. Am Freitag meldete die Freisinger Polizei drei neue Fälle, wobei die Masche inzwischen bekannt ist. Diesmal aber traf der Betrüger auf aufgeklärte Freisinger.

Der unbekannte Täter rief, wie schon in einigen früheren Fällen, bei seinen vermeintlichen Opfern an und meldete sich mit „Kriminalpolizei“. Er gab an, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben hätte und eine Liste mit Namen gefunden worden sei. Auf dieser wäre auch der Name des jeweils Angerufenen. Deshalb wollte der Betrüger wissen, ob der Angerufene Gold und Geld zuhause hat.

Anrufer reagieren vorbildlich

Erster Polizeihauptkommissar Michael Ertl: „Die Anrufer reagierten in allen drei Fällen vorbildlich und legten entweder gleich auf oder machten zumindest keine Angaben über ihre Eigentumsverhältnisse.“ Eine angerufene Dame reagierte sehr gewieft: Sie fragte nach, welche Einbrüche der Anrufer denn genau meinte. Das war dem Täter, der Hochdeutsch sprach und keinen Namen nannte, zu heißt – und er legte selbst auf. Alle drei Angerufenen meldeten den Vorfall unverzüglich bei der PI Freising. Ertl. „Aufgrund der Anrufhäufung ist davon aus zu gehen, dass noch viel mehr Leute in dieser Nacht einen solchen Anruf erhalten haben.“

Bitte melden

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 an die Polizeiinspektion Freising zu wenden.

