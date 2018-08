Sie machen sauber: Die Tatortreiniger von der Caritas Freising

Sie haben es zwar nicht mit Morden zu tun, doch trotzdem sind Manuela Bichlmeier und Yahia Ndiaye so etwas wie Tatortreiniger. Das Duo von der Caritas verwischt die Spuren von Delikten, die tagtäglich vorkommen. Sie machen die zahlreichen kleinen und größeren Wertstoffhöfe sauber, an denen Menschen unrechtmäßig ihren Müll ablegen.

Freising – „Die Leute scheißen sich nichts“, sagt Manuela Bichlmeier und entschuldigt sich sogleich für den Ausdruck. Aber sie hat ja Recht. Denn nicht nur, dass Leute kistenweise ihre Flaschen neben den Containern abstellen, weil sie zu faul sind, sie einzuwerfen. Nicht nur, dass sie dort ganze Wohnungseinrichtungen abstellen, weil sie zu geizig sind, die Entsorgungskosten zu tragen – so wie jener Unbekannte, der so viele sanitäre Einrichtungen abgestellt hat, dass man damit ein komplettes Bad hätte einrichten können. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo jemand seine Notdurft bei den Containern hinterlassen hat.

+ Harter Job: Ob Biomüll oder Sperrmüll – Manuela Bichlmeier und Yahia Ndiaye räumen alles weg, was nicht auf den Wertstoffhof gehört. © Eser

Etliche Wertstoffhöfe im Landkreis Freising geben ein übles Bild ab – zumindest zeitweise. Und oft ist es so, dass sich der Zorn derjenigen, die sich über diese Missstände ärgern, die trifft, denen der undankbare Job zuteil wird, sauber zu machen. Wie in Neufahrn, wo ein Bürger unlängst die „fortschreitende Vermüllung“ moniert hat. In der Süd-Gemeinde ist nicht nur der Bauhof tätig, sondern auch die Caritas, und die wehrt sich. „Es ist nicht so, dass wir Däumchen drehen“, betont Andrea Lachner (48). „Wir tun jede Menge.“

Lachner ist Leiterin des Fachdienstes BIQ. Die Großbuchstaben stehen für Beschäftigung, Integration und Qualifizierung. Das heißt: Es sind vor allem Langzeitarbeitslose und andere sozial benachteiligte Menschen, die zum Einsatz kommen. 50 bis 60 Personen stehen ihr in der Regel zur Verfügung, sagt Lachner. Ihre Leute reinigen die Ufer an den Freisinger Badeseen, entfernen den Unrat von den städtischen Spielplätzen und kümmern sich um rund 50 Wertstoffhöfe in Freising und Neufahrn, und das nicht nur einmal die Woche. „An den hochfrequentieren Plätzen sind wir täglich, die anderen werden mehrmals die Woche gereinigt“, betont Lachner. „Und trotzdem schaut es immer wieder so verheerend aus.“

+ „Wir tun jede Menge“, sagt Andrea Lachner, Leiterin des Fachdienstes BIQ der Caritas, „Und trotzdem schaut es so verheerend aus.“ © Caritas

Vor allem am Montag bietet sich für die Tatortreiniger der Caritas ein desaströses Bild an den Wertstoffhöfen. „Denn an den Wochenenden haben die Leute viel Zeit, ihren Müll zu entsorgen“, berichtet Lachner. Man möchte meinen, dass vor allem die abgelegenen Container zum Ort des Schreckens werden, doch dem ist gar nicht so, wie Manuela Bichlmeier sagt. „Ganz im Gegenteil: Es sind oft die zentralen Plätze, an denen es besonders schlimm ausschaut.“ Ein Beispiel dafür: der Wertstoffhof in Neufahrn, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Polizeiinspektion befindet.

Besonders ekelhaft ist der Job, wenn es stürmt und regnet

Aussteigen aus ihrem Fahrzeug müssen die Helfer der Caritas immer – auch dann, wenn mal ein Wertstoffhof auf den ersten Blick astrein aussieht. Denn oft lauert das Grauen hinter den Containern. Dort liegen aufgeweichte Biomülltüten, schimmelige Badfliesen und moderige Schubladen verborgen. Dann müssen Manuela Bichlmeier und Yahia Ndiaye den Unrat mit Handschuhen, Schaufel und Pieke einsammeln und in den Ford Transit laden. „An die Gerüche gewöhnt man sich“, sagt Bichlmeier. „Obwohl – einen Kübel Biomüll bei 30 Grad Außentemperatur mit sich herumzufahren, ist schon krass.“

Nicht nur bei Hitze ist die Arbeit ein Knochenjob. „Wir müssen ja bei jedem Wetter ran – auch bei 20 Grad Minus“, sagt Bichlmeier, wobei klirrende Kälte nicht der größte Albtraum ist. „Besonders ekelhaft sind Wind und Regen“ – wenn es den Reinigern den Müll ins Gesicht bläst oder aufgeweichte Papierresten aufgrund der Nässe am Boden festkleben und sich nur mit Mühe wegkratzen lassen.

+ Randvoll mit Müll ist der Transporter, mit dem die Tatortreiniger unterwegs sind. Wenn die Tour am Abend endet, wird alles fachgerecht entsorgt. © Eser

Ist das der Moment, an denen sie gerne die Müllsünder selbst vor Ort entsorgen würde? „Nein“, sagt Manuela Bichlmeier. Selbst wenn sie mal jemanden erwischen würde, was bisher noch nicht der Fall war, würde sie nicht auf ihn losgehen. Aber sich das Auto-Kennzeichen aufschreiben und der Polizei melden, das würde sie schon. „Vielleicht wäre es auch nicht so schlecht, Video-Kameras aufzustellen“, sagt die 31-Jährige. Allein schon, um abzuschrecken.

Vielleicht sollte man es so machen wie in Ingolstadt

Auch Andrea Lachner macht sich so ihre Gedanken. „Eigentlich haben wir kein schlechtes Müllsystem in Deutschland“, findet sie. „Aber vielleicht wäre es sinnvoll, wieder kostenlose Sperrmüll-Aktionen einzuführen.“ Ins Spiel bringt sie auch ein Konzept aus Ingolstadt. Dort organisiert die Caritas einen großen Wertstoffhof, an dem Menschen ihren Spermüll kostenlos abgeben können. Auf einer Sortierstraße wird alles geprüft: Was nicht mehr verwendbar ist, kommt in verschiedene Container. Was noch verkauft werden kann, landet im Gebrauchtwaren-, Kleider- und Büchermarkt – dem Ingolstädter Pendant zum Rentabel in Freising, das dort ebenfalls auf dem Areal angesiedelt ist. Dieses System reduziert möglicherweise auch Einsätze, die Andrea Lachner unbedingt verhindern möchte. „Erst kürzlich hat uns jemand angerufen, weil er eine komplette Küche im Wald hat stehen sehen.“