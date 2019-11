Aus purer Zerstörungswut: Feuerlöscher in Turnhalle versprüht, Reifen zerstochen, Tür demoliert

Sie schert das Eigentum anderer wenig: In Moosburg und Freising ließen Randalierer ihrer Zerstörungswut freien Lauf.

Moosburg/Freising - Randalierer trieben am Freitag ihr Unwesen im Landkreis: So riss am Freitagabend gegen 21 Uhr ein Unbekannter im Eingangsbereich der Moosburger Tennishalle den Schaum-Feuerlöscher von der Wand und entleerte ihn im Foyer. Zudem fanden die Beamten der Polizei Moosburg vor der Halle ein Rad mit zerstochenen Reifen. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren hundert Euro. Um Hinweise wird unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 gebeten.

Ausraster am Bahnhof

Vandalen hausten auch am Freisinger Bahnhof. Dort wurden von Reisenden mehrere Unbekannte dabei beobachtet, wie sie gegen eine Fotokabine und die Eingangstüre traten. Letztere wurde beschädigt. Im Anschluss machte sich die Gruppe (fünf bis sieben Personen, darunter zwei Frauen, alle im Alter zwischen 15 und 20 Jahren) auf den Weg in die Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0 81 61) 5 305 50 entgegen.

Lesen Sie auch: Freisinger Halloween: Schlägerei und Brandstiftung