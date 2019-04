„Sie sind die Basis dafür, dass in Freising alles funktioniert“

Bei einer Personalfeierstunde würdigte Freisings OB Tobias Eschenbacher drei Dienstjubilare sowie zwei Ruheständler für ihren Einsatz.

Freising – „Dieses Beisammensein ist ein Zeichen des Danks und der Anerkennung – auch stellvertretend für die Bürger.“ Bei der ersten Personalfeierstunde in diesem Jahr würdigte OB Tobias Eschenbacher drei Dienstjubilare sowie zwei Ruheständler für ihren langjährigen Einsatz. „Sie sind die Basis dafür, dass alles funktioniert und die nicht immer einfachen Aufgaben gut erledigt werden“, sagte der OB, der zugleich einräumte: „Oft bleibt das nach außen hin ungesehen“, eben weil’s auch im Hintergrund gut läuft. Daher sei es ihm auch ganz persönlich ein Anliegen, sich dafür zu bedanken: „Wir können gemeinsam stolz darauf sein, was Sie für uns alle leisten.“

Stadtjugendpfleger aus Leidenschaft

Gelassen konnte diesem Beisammensein Hartmut Fischer entgegensehen. Er war schon vergangenen Oktober bei einem großen Fest als Leiter der Stadtjugendpflege öffentlich verabschiedet worden. Referatsleiter Karl-Heinz Wimmer ließ Fischers Laufbahn vom Praktikanten der Stadtjugendpflege vor 40 Jahren bis zum dienstältesten Jugendpfleger Bayerns kurz Revue passieren.

Wimmer stellte heraus, dass sich das Aufgabenfeld der Stadtjugendpflege in dieser Zeit massiv erweitert habe: „Von Dir wunderbar gefördert und begleitet“. Eschenbacher wie Wimmer verabschiedeten den Kollegen auch mit einem lachenden Auge, denn Hartmut Fischer macht als „Mini-Jobber“ im Bereich Veranstaltungsorganisation weiter.

„Du bist bei fast jeder Feierstunde dabei“, scherzte Wimmer mit einem weiteren Ehrengast: Anton Neumeier war tatsächlich erst im November geehrt worden, damals anlässlich seiner 25. Dienstjubiläums. Nun hieß es endgültig dienstlich von Neumeier Abschied nehmen, der 1992 als Fahrer des OB bei der Stadt begonnen hatte. Zuletzt versah er „die herausfordernde Tätigkeit“ als Hausmeister in der Unteren Isarau.

25 Jahre im öffentlichen Dienst

Beglückwünschen durfte Wimmer weiterhin Margit Brumer und Stefan Memmler für jeweils 25 Jahre im öffentlichen Dienst. Brumer war vom Finanzamt Pfaffenhofen 2001 zur Stadt Freising ins Ordnungsamt gewechselt, dem sie bis auf einen dreijährigen „Ausflug“ in die Stadtkasse stets die Treue gehalten hat. Die Arbeit bei der Verkehrsüberwachung im Innendienst sei „nicht immer ein Zuckerschlecken“, räumte Wimmer ein. Margit Brumer beweise just hier, in der Kommunikation mit den Menschen, ihre Stärke.

Mit Stefan Memmler wurde einer der beiden Leiter der Stadtjugendpflege und Nachfolger von Hartmut Fischer geehrt. In vergangenen 25 Jahren habe Memmler das Wachsen der Stadtjugendpflege mitgestaltet. Zuletzt stellte er sich der großen Herausforderung der Ganztagesbetreuung an den Schulen, die er maßgeblich auf den Weg brachte.

Für die letzte Laudatio war Rebecca Geisler, Leiterin der Kämmerei, zuständig: Zu ehren galt es Manfred Hofmaier zum 40. Dienstjubiläum. Gestartet beim Oberlandesgericht, stieß er 1987 zum Team der Stadtkasse, in der er über seine eigentlichen Aufgaben hinaus eine große Stütze ist. Der stellvertretende Amtsleiter sei „immer hilfsbereit“ und auch im Kreis der Kolleginnen sehr geschätzt, schilderte Geisler.

Freuen durften sich die Geehrten neben den Würdigungen über Urkunden, Geschenke und eine nette Aufmerksamkeit, die Personalratsvorsitzende Monika Zauner überreichte.

