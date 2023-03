Sina Knierim aus Freising kämpft gegen Stigmata ihres Berufstands an: „Ich bin gerne Pflegefachkraft“

Teilen

Sina Knierim will Lust auf einen Beruf auf dem Pflegesektor machen. © Joerg Dressel

Pflegefachkräfte leiden unter Überlastung. Sina Knierim von der Heiliggeistspitalstiftung kämpft gegen den schlechten Ruf und will mehr Menschen für ihren Beruf begeistern.

Freising - Den Pflegeberuf hautnah erlebt Sina Knierim selbst bereits seit 13 Jahren im Bereich der Ausbildung für Pflegeberufe, damals noch an der Universitätsklinik München im Bereich der psychiatrischen Pflege und seit vier Jahren als Ausbildungsleiterin für die neue generalistische Pflegeausbildung in Freising. Ihr Arbeitgeber hatte sie damals angestellt, um die Ausbildungsstruktur in den Bereichen der Heiliggeist-Pflege in Freising zu revolutionieren, wohlwissend, dass es ab 2020 eine komplett neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung im Bereich der Pflege geben wird.

Im Zuge der vier Jahre in Freising entwarf sie also ein neues Ausbildungskonzept für die stationäre und ambulante Pflege, brachte große Steine ins Rollen, um Mitarbeiter in Bezug auf Ausbildungen zu sensibilisieren. Viele von ihnen konnten seitdem berufspädagogisch qualifiziert und vernetzt werden, es wurden Kooperationen mit anderen ambulanten Diensten und Einrichtungen im Gesundheitswesen gebildet. Ziel: ein festes und sicheres Fundament in der Pflegeausbildung zu schaffen, um möglichst viele gute Fachkräfte auszubilden.

Neue Konzepte im Fokus

2020 kam der Umstieg bei der Heiliggeistspitalstiftung vom Ausbildungsberuf der Altenpflegerin und des -pflegers auf die generalistische Pflegeausbildung mit völlig neuem Gesicht. Die komplette Ausbildung wurde neu finanziert, im praktischen Teil fand ein regelrechter Paradigmenwechsel statt.

Gemeinsam mit dem Team entwickelte Sina Knierim ein innovatives Konzept innerhalb der Ausbildung: Wöchentlich treffen sich alle Auszubildenden je nach Ausbildungsjahr. Gemeinsam mit dem Praxisanleiter wird nach einer betrieblichen Ausbildungsplanung gelernt. Zusätzlich werden die Auszubildenden auf dem Wohnbereich gezielt begleitet, Arbeitszeit wurde zu einer echten Ausbildungszeit. Die Auszubildenden entwickelten sich zu einem starken Team, in dem man sich hilft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In diesem Jahr schließen nun die ersten Generalisten ab. Die Heiliggeistspitalstiftung wird oft als Vorreiter im Landkreis erwähnt, weil sie Konzepte haben, die den hohen inhaltlichen Anspruch dieser generalistischen Ausbildung gerecht werden und möglichst jeden Auszubildenden, Praktikanten oder FSJ‘ler individuell abholen.

Sichere Zukunft für junge Menschen

Parallel dazu fällt der Pflege der massive Personalmangel in den Rücken. Die Regierung hat, um diesen künftigen dramatischen Mangel entgegenzuwirken, die neue einheitliche Pflegeausbildung geschaffen. Sprich: Aus Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege wurde die generalistische Pflege. Auch die einjährige Pflegehelferausbildung wurde inhaltlich angepasst, sodass es auch Quereinsteigern möglich war, in der professionellen Pflege Fuß zu fassen.

Zudem laufen seit letztem Jahr Projekte, in denen die Heiliggeistspitalstiftung durch kostenloses Wohnen und Verpflegung, der Organisation von Sprachkursen und guter Begleitung junge Menschen aus dem Ausland schrittweise an die beruflichen Kompetenzen heranführt. Doch seit Corona sind kaum noch junge, qualifizierte Menschen bereit, einen Pflegeberuf zu erlernen. Sina Knierim ist besorgt: „Pro Lehrjahr bräuchten wir mindestens zehn neue Auszubildende, um auch in den nächsten Jahrzehnten weiterhin für die Freisinger Senioren gute, professionelle Pflege anzubieten. Was wird auf uns zukommen, wenn wir es nicht schaffen, genügend Auszubildende zu akquirieren? Wer pflegt uns dann mal? Mein Opa lebt mittlerweile in einem unserer Pflegeheime, meine Oma ist vor zwei Jahren hier sehr friedlich und gut begleitet verstorben. Ich war so froh, dass sie die Versorgung erhielten, die ich mit meinen ethischen Anspruch vereinbaren kann, aber ich weiß, dass es in anderen Pflegeeinrichtungen ganz anders läuft.“

Sina Knierim hat es sich zur Berufung gemacht, nicht nur eine gut qualifizierte Pflegekraft zu sein, sondern die Werte des Pflegeberufes zu vermitteln, so gut sie kann. Sie gibt ihr Wissen weiter, das sie sich auf vielen Fortbildungen aneignet. „Ich vertrete dabei nur allzu gern meinen Bereich „Langzeitpflege“ (Altenpflege) , um gegen all diese Stigmata anzukämpfen. Ich habe selbst drei verschiedene Examen in der Pflege, mehrere Fachweiterbildungen im Bereich Psychiatrie und Palliativer Pflege. Ich möchte nach außen sichtbar machen, wie bereichernd und hochwertig diese Arbeit sein kann, wenn sie ein entsprechendes Fundament hat“, so Knierim.

Für kritische Stimmen über das Thema Pflege hat Knierim klare Worte: „Ich habe es satt, bemitleidet zu werden, dass ich aus der Pflege komme. Ich bin gerne Pflegekraft und sehe wie meine Kollegen, darin eine Berufung. Wir werden gut bezahlt, wir werden in der Weiterbildung unterstützt.“ Was gebraucht werde: „Mehr Menschen, die sich uns anschließen – es ist klar, dass der Zeitdruck und die Belastung in diesem Beruf immer größer werden, wenn Stellen nicht besetzt sind.“ ft

Gut zu wissen

Das Heiliggeistspital veranstaltet am Montag, 27. März, von 14 bis 19 Uhr erstmalig einen Azubi-Tag. Interessierte Menschen können dann ohne Druck die Räumlichkeiten des Spitals besuchen, die Ausbilder und Ausbildungsräume kennenlernen und einen Einblick gewinnen, wie vielfältig ausgebildet wird.

Lena Hepting

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.