„Sinn für das Große und Vielfältige des kirchlichen Lebens“: Kardinal Marx verabschiedet Weihbischof Bernhard Haßlberger in den Ruhestand

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Im Münchner Liebfrauendom wurde Weihbischof em. Bernhard Haßlberger (l.) in den Ruhestand verabschiedet. Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, würdigte den Seelsorger. © Erzbischöfliches Ordinariat München/Robert Kiderle

Kardinal Marx verabschiedete Weihbischof em. Bernhard Haßlberger im Münchner Liebfrauendom in den Ruhestand. Er würdigte ihn als treuen und zuverlässigen Weggefährten.

Freising – Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, hat am Sonntag, 25. Juni, mit einer feierlichen Vesper im Münchner Liebfrauendom Weihbischof emeritus Bernhard Haßlberger in den Ruhestand verabschiedet.

Er würdigte die vielen Bereiche, in denen Haßlberger sich um das Erzbistum verdient gemacht hat und seinen „Sinn für das Große und Vielfältige des kirchlichen Lebens“.

Wichtigen Beitrag geleistet

Bernhard Haßlberger habe durch seine Arbeit in der Erzdiözese, in „der Theologie, in der Pastoral, in den Aufgaben der Seelsorge im speziellen Bereich, bis auch in die Aufgaben des Dompropstes“ immer gezeigt, dass er offen sei für die vielfältigen Nöte der Menschen. Dabei habe er auch einen wichtigen Beitrag geleistet „für eine gute Balance zwischen Freising und München“.

Bescheidene Wurzeln

Kardinal Marx erinnerte zudem an die bescheidenen Wurzeln des gebürtigen Ruhpoldingers, der aus einfacheren Verhältnissen stamme. Er stehe dafür ein, „dass auch alle sogenannten kleinen Leute ein großes Leben haben vor Gott. Das ist ein Zeugnis, das für uns als Kirche von großer Bedeutung ist und von großer Wichtigkeit“, sagte der Erzbischof in seiner Predigt zur Vesper. Haßlberger sei ihm als ein Mensch begegnet, „der neugierig ist auf das Leben“, der ihm treu zur Seite stand und mit einem regen, aufmerksamen Geist gesegnet sei – „eine Leseratte“ im besten Sinne. Schließlich, so Marx, sei er überzeugt, dass der Weihbischof emeritus auch von seinem Altersruhesitz in der kleinen Wies aus weiterhin in die Erzdiözese hineinwirken werde.

Vor allem aber sprach er ihm ein Vergelt’s Gott aus, „für Deine Treue und Deine Bereitschaft, mit Gott und mit den Menschen auf dem Weg zu bleiben bis zum letzten Atemzug“. Der emeritierte Weihbischof legte außerdem das Amt des Dompropstes nieder, das Weihbischof Bischof heute übernehmen wird.