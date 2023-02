So kann Freising jetzt helfen: Wohnungen sind absolute Mangelware

Von: Manuel Eser

Immer noch kommen neue Flüchtlinge im Landkreis Freising an. © MM-Archiv

Wie können Freisinger den Schutzsuchenden am besten helfen? Wie ist die Lage? Ein Gespräch mit BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl.

Freising - Februar 2022: Krieg gegen die Ukraine. Februar 2023: Katastrophe in der Türkei. Ein Jahr nach Putins Angriff auf die Ukraine ist ein Freisinger Team des Roten Kreuzes mit einem Transporter in die Türkei gereist. Freisings BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl berichtet, was Hilfsorganisationen aus dem Ukraine-Einsatz für die Türkei-Mission gelernt haben, und wie Freisinger heute Ukrainern und anderen Flüchtenden noch helfen können.

Herr Söhl, das BRK hat nach Putins Angriff auf die Ukraine auch Hilfsgüter in das Kriegsgebiet gebracht. Wie knifflig war der Einsatz vor einem Jahr?

Es war alles andere als einfach, jemanden auszuwählen, um ihn in ein Kriegsgebiet zu schicken. In einigen Fällen waren auch die Angehörigen – nachvollziehbarerweise – nicht einverstanden, dass ein Familienmitglied in die Ukraine fährt. Das BRK hat dann ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, die Besatzung kam aus Nachbarlandkreisen. Wir haben in Freising die Ärmel hochgekrempelt, Unterkünfte für Ukrainer gebaut und die Menschen mit Kleidung versorgt.

Wie können Freisinger Bürger Ukrainer im Augenblick unterstützen?

Hauptsächlich mit Unterkünften. Wer Wohnungen für Flüchtende anbieten kann, leistet große Hilfe. Das Problem ist: Es geht jetzt nicht mehr nur um Menschen aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Krisengebieten. Und es werden noch mehr werden.

Überlagert die Erdbebenkatastrophe in der Türkei derzeit die Hilfe, die Ukrainer benötigen würden?

Nein, das sind zwei verschiedene Missionen. Was man aber sagen kann: Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei wiegt mindestens so schwer wie der Krieg in der Ukraine, was den Zerstörungsgrad angeht. Die Zahl der Toten liegt sogar weitaus höher. Wir rechnen im Erdbebengebiet mit bis zu 60 000 Toten.

Welche Erkenntnisse aus der Unterstützung für die Ukraine vor einem Jahr helfen dem BRK derzeit bei der Unterstützung im Erdbebengebiet in der Türkei?

Vergleichbar mit dem letzten Jahr haben wir es erst mit einer Chaosphase zu tun: Leute retten und erstversorgen, damit sie nicht verhungern oder verdursten. Danach erst startet die Koordinierungsphase. Und da helfen – ähnlich wie in der Ukraine vor einem Jahr – Geldspenden viel mehr als Sachspenden, um alles Lebensnotwendige vor Ort kaufen zu können und nicht die Straßen mit Lkw zu verstopfen. Auch wir liefern in die Türkei nur Hilfsgüter, von denen es dort nicht ausreichend gibt. So haben wir beispielsweise einen kompletten Lkw-Gliederzug beladen mit Zeltheizungen geliefert.