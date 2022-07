So könnte Freising der Hitze trotzen: Bäume und Bachläufe als natürliche Kühlung

Die Hotspots der Domstadt erläuterte Andrea Brandl vom Stadtplanungsamt. © Fuchs

Bei einem Info-Spaziergang durch Lerchenfeld haben Experten etwas Zukunftsweisendes erläutert: wie Freising durch die heißen Jahre der Zukunft kommen könnte.

Freising – Wetterextreme häufen sich auch in Deutschland immer mehr. Besonders vom Klimawandel betroffen sind städtische Gebiete. Um diese Problematik zu veranschaulichen, lud die Stadt Freising zu einem gemeinsamen Klimaspaziergang nach Lerchenfeld ein. Passend zum Thema war das Wetter am Wochenende sommerlich heiß. Mit einem Vorrat an gekühltem Wasser führten Experten interessierte Bürger und zeigten im wahrsten Sinne des Wortes „Hotspots“ auf.

Städte müssen auf den Klimawandel vorbereitet werden

Ziel des Nachmittags war es, die Problematik der enormen Hitzebelastung in Städten zu verdeutlichen und das „Klimaanpassungskonzept 2050“ vorzustellen. Dieses Konzept soll dabei helfen, Städte auf den Klimawandel vorzubereiten. Sowohl mit Hitze als auch mit Starkregen muss man künftig häufiger rechnen – „um damit umgehen zu können, bedarf es neuen Strategien und Strukturen“, erläuterte Stadtbaumeisterin Barbara Schelle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

In Sachen Hitze leuchtete die Prognose für die Stadt Freising Rot: Mithilfe einer Simulation wurden Vorhersagen für besonders heiße Stellen im Stadtgebiet entwickelt. „Aktuell findet man noch grüne Stellen, an denen es sich auch an heißen Tagen gut verweilen lässt“, erklärte Landschafts-und Freiraum-planer Christoph Tauscher den Freisingern: „Künftig werden die kühlen Orte an Sommertagen aber immer weniger.“

Ein Hotspot liegt mitten in Lerchenfeld

Ein heißes Beispiel liegt inmitten des Stadtteils Lerchenfeld: der Fußballplatz an der Erdinger Straße. „Solche offenen Rasenflächen heizen sich fast genauso stark auf, wie man es von versiegelten Flächen kennt“, sagte Tauscher. Die effektivste Möglichkeit, dem Phänomen entgegenzuwirken, seien Bäume. „Das Pflanzen von Bäumen ist ein großer Bestandteil von unserem Klimaanpassungskonzept“, erläuterte Tauscher weiter: „Zudem müssen bestehende Baumbestände erhalten werden.“ Auch Wasser spiele eine große Rolle wenn es darum geht, die Temperaturen in Städten zu regulieren: So wirke der Schwimmbadgraben auf das Gebiet wie eine natürliche Kühlung.

Der Schwimmbadgraben in Lerchenfeld wirkt auf das umliegende Gebiet wie eine natürliche Kühlung, erläuterten die Experten. © Lehmann

Der Spaziergang wurde von einer Wärmebildkamera begleitet, die den Ernst der Lage nochmal verdeutlichte: Während es auf den Grünflächen in der prallen Sonne bereits 36 Grad hatte, konnte man auf dem Asphalt in der Erdinger Straße erstaunliche 45 Grad messen. Ein weiterer Punkt, auf den man sich in Zukunft einstellen müsse, ist zunehmender Starkregen. Nick Bowhsher ist Experte auf diesem Gebiet. Er erklärte während des Spaziergangs, dass man „besonders in Wohngebieten, die in einer Senke liegen“, Entlastung schaffen müsse. Hierfür könnte man freie Flächen absenken. So könnten sie im Ernstfall mehr Wasser aufnehmen. Trotz der umfangreichen Maßnahmen könne die Stadt den Klimawandel nicht allein aus der Domstadt fernhalten. Man sei „auf jeden einzelnen Bürger“ angewiesen.

Von Pascal Fuchs

