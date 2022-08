„So lange Autos wichtiger sind als Kinderwagen, ist es schwierig“: Bessere Bezahlung für Kita-Personal gefordert

Michaela Then leitet die Berufsfachschule für Kinderpflege und die Fachakademie für Sozialpädagogik in Freising. © Archiv

Das Interesse für Kita-Berufe ist in Freising da, doch die Ausbildung können sich viele nicht leisten. An den Ausbildungsstätten fordert man bessere Bezahlung.

Freising – Der Personalmangel in den Kinderbetreuungseinrichtungen im Kreis Freising ist enorm. Dabei ist das Interesse an Erziehungs- und Kinderpflegeberufen durchaus da. Allerdings müsse die Politik dringend an Stellschrauben drehen, um die prekäre Situation zu verbessern, sagt Michaela Then, stellvertretende Leiterin des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Freising, zu dem neben der Berufsschule auch die Berufsfachschule für Kinderpflege sowie die Fachakademie für Sozialpädagogik gehört.

Große Nachfrage

Dort gibt es verschiedene Ausbildungswege: Wer einen Mittelschulabschluss hat, kann sich in zwei Jahren an der Kinderpflegeschule ausbilden lassen und im Anschluss entweder als Kinderpfleger arbeiten oder weiter an die Fachakademie für Sozialpädagogik gehen und die Ausbildung zum Erzieher absolvieren. Auch eine praxisintegrierte Ausbildung wird angeboten und je nach Schulabschluss gibt es auch die Möglichkeit, über ein sozialpädagogisches Einführungsjahr direkt an die Fachakademie zu kommen. „Wir machen wirklich alles Mögliche, damit alle Interessierten ausgebildet werden können“, sagt Then. Die Zahlen sprechen für sich: Für das nächste Schuljahr haben sich für die Kinderpflege 55 Personen angemeldet, für die Fachakademie für Sozialpädagogik 58. Hinzu kommen 18 Schülerinnen und Schüler für die praxisintegrierte Ausbildung sowie 31 für das sozialpädagogische Einführungsjahr. „In den vergangenen drei, vier Jahren haben wir viel Werbung gemacht, vor allem für die Zusatzangebote. Daher verzeichnen wir eine steigende Nachfrage nach Ausbildungsplätzen“, sagt Then. „Wir haben nicht das Problem, dass sich zu wenig anmelden würden.“

Mehr Kinder betreut

Warum fehlt dann noch immer Kitapersonal an allen Ecken und Enden? „Inzwischen werden immer mehr Kinder betreut. Der Rechtsanspruch auf den Betreuungsplatz wird immer häufiger wahrgenommen.“ In München und der Region seien die Lebenshaltungskosten doch deutlich höher als etwa im ländlichen Bereich, daher müssten auch im Landkreis Freising meistens beide Elternteile Geld verdienen. „Oft sind auch keine Großeltern oder Verwandten vor Ort, die mal einspringen könnten.“

Then sagt: „Immerhin hat die Politik erkannt, dass es ein Problem gibt, das man dringend lösen muss.“ So einfach sei das allerdings nicht. Bei der Ausbildung der Fachkräfte dürfe das Credo aber nicht „so schnell wie möglich“ lauten. „Darunter leidet die Qualität“, betont Then.

Um mehr junge Menschen für Kitaberufe zu gewinnen, fordert die stellvertretende Schulleiterin eine bessere Bezahlung: In den zwei Jahren Kinderpflegeschule verdienen die Schülerinnen und Schüler nichts. Und auch an der Fachakademie für Sozialpädagogik wird nur das Jahr Berufspraktikum entlohnt. „Viele Familien können es sich schlicht nicht leisten, dass das Kind diese Ausbildung macht, aber währenddessen kein Geld verdient.“

Finanzielle Anreize

Umgekehrt bräuchten auch die Einrichtungen, in denen Auszubildende lernen, finanzielle Unterstützung. „Erfahrene Erzieherinnen machen diese Anleitungstätigkeiten ehrenamtlich.“ Und letztlich müsse das Thema in der Öffentlichkeit noch mehr Platz bekommen. Denn das Betreuungsproblem zu lösen, sei in gewisser Weise auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „So lange Autos in unserer Gesellschaft so viel wichtiger sind als Kinderwagen, ist es schwierig.“

