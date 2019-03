So motiviert Paralymics-Sportler Wolfgang Sacher die Neustifter Schüler

Beim SV Zukunft war der Paralympics-Sportler Wolfgang Sacher zu Gast - und erzählte, wie er nach seinem Unfall denn Sinn im Leben (wieder)gefunden hat.

Freising – Bewunderung steht in den Augen der Schüler der Mittelschule Neustift, als sie auf die Medaillen des Paralympics-Sportlers Wolfgang Sacher blicken – auf Gold, Silber und Bronze. Denn die hat er sich hart erarbeitet. Der Radsportler hat mit 16 Jahren seinen linken Arm durch einen Starkstrom-Unfall verloren. An diesem Tag ist er Gast des Trainingsprogramms des von der Freisinger Bank gesponsorten SV Zukunft und vermittelte den Neustifter Schülern der Klassen 9 a und 9 b, wie er sich durch harte Tage geschlagen hat – und mit viel Ehrgeiz seinen Sinn im Leben (wieder)gefunden hat.

Wolfgang Sacher ist der vierte und damit letzte Gast, den die Schüler im Rahmen des SV-Zukunft-Projekts kennenlernen. Sein Beispiel soll ihnen zeigen, wie man sich nach schweren Schicksalsschlägen aufrappeln und einen Weg zurück ins Leben finden kann. Wolfgang Sacher nahm mit eisernem Willen das Radrenntraining wieder auf und kämpfte sich durch bis zu den Paralympics, wo er 2008 sogar als Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde.

„Ich habe meine Ziele nur erreicht, weil ich mit Ehrgeiz an die Sache rangegangen bin. Wenn ich nicht selber von mir überzeugt gewesen wäre, wäre daraus auch nichts geworden“, sagt der Ehrengast.

Genau das ist Sinn und Zweck der von der SV Zukunft organisierten Treffen: den Schülern zu vermitteln, dass sie erfolgreich sein können, wenn sie an ihre Ziele glauben. Es soll eine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. Der Weg führt dabei von der Selbstreflexion in die Selbstverantwortung. „Es geht darum, sich etwas zu trauen“, erklärt die Leiterin des Programms, Birgit Mooser-Niefanger. Positives Feedback spiele dabei die wichtigste Rolle. Denn die Gesellschaft halte immer sehr an Negativem fest, was zu einer schlechten Selbstwahrnehmung führe. Deshalb möchten die Klassenlehrer und die Leiterin des Trainings den Blick auf das lenken, was gut gemacht wurde.

Die Treffen sind klar strukturiert. Los geht es mit einer Vorstellungsrunde. „Bei unserem ersten Treffen war die Vorstellung eine Katastrophe. Die positive Entwicklung bis heute ist überwältigend“, freut sich Klassenlehrerin Martina Brandl. Dann folgen Aktivitäten, um das Eis zwischen den Schülern und dem Ehrengast zu brechen – in diesem Fall Gymnastikübungen. Sacher stellt dann in einer Präsentation heraus, was ihn geprägt hat, was er erreicht hat und mit welchen Prinzipien er erfolgreich war.

Im Rahmen einer Abschlussübung setzen sich die Schüler in Zweier-Teams zusammen und versuchen zu ermitteln, was sie zum Thema „Sinn“ gelernt haben. Dabei geht es auch um den Mut, vor Mitschülern zu sprechen. „Lampenfieber schafft den Erfolg, sonst ist nicht genug Spannung vorhanden“ – da sind sich Sacher und Mooser-Niefanger einig. „Durch diese Übung lernen die Schüler, sich als eigenständige Persönlichkeiten zu präsentieren“, fasst die Leiterin des Projekts zusammen.

Schließlich gibt es noch einen Tipp vom Radrennfahrer für die bevorstehenden Prüfungen: „Gut durchschnaufen“, rät Sacher den Jugendlichen: „Und konzentrieren!“ Alice Majewski